Čtvrtý operátor má větší šanci. ČTÚ mění podmínky aukce

Úřad přijímal připomínky do 11. května, celkem podalo připomínky 29 subjektů. Vypořádání podmínek projednala rada ČTÚ a rozhodla se podle toho změnit dosavadní navržené podmínky aukce. Ty se budou měnit jenom v drobnějších detailech, které ale mohou mít širší důsledky.

Jedním z nich například je, že by se kompletní dokončení aukce mohlo posunout až někdy na začátek příštího roku. Zveřejněním vypořádání připomínek ale v podstatě končí fáze veřejné konzultace a ČTÚ již připraví závěrečné podmínky, které zřejmě bude schvalovat Ministerstvo průmyslu a obchodu a také vláda. ČTÚ zveřejní finální podmínky aukce teprve po projednání podmínek s těmito subjekty a přistoupí k vyhlášení výběrového řízení.

Úřad většinu připomínek odmítl, z těch obecných například neuspěla žádost o vyhrazení bloku ve spektru 2x10 MHz pro nového operátora, specifikace cen za národní roaming, možnost zaplatit licence ve splátkách nebo žádost odsunout výběrové řízení až po dokončení analýzy trhu č. 8, který se úřad rozhodl nově regulovat.

Úřad naopak uznal, že národní roaming by měl být garantován po celou dobu přídělu frekvencí a ne jenom po zhruba 7 let, jako tomu bylo ve stávajících podmínkách. To samé bude v podstatě platit pro podmínku velkoobchodní nabídky pro virtuální operátory.

Tím ČTÚ vlastně ustoupil od své stávající argumentace, že 7 let je dostatečně dlouhá doba na to, aby se z nového hráče stal silný tržní subjekt, který si bude schopen vyjednat komerčně další pokračování národního roamingu. Povinnost národního roamingu se nově bude vztahovat i na 3G sítě a stávající operátoři jej nebudou muset poskytovat tam, kde bude nový subjekt deklarovat, že má vlastní pokrytí.

Úřad také uznal, že vyvolávací ceny jednotlivých bloků byly nastaveny možná až příliš vysoko a dojde k jejich snížení. Dále zavedl společný spektrální limit pro pásma 800 a 900 MHz (limit je 22,5 MHz), což znamená, že stávající operátoři nebudou moci v těchto pásmech skoupit vše, co půjde, a zbývá tak alespoň nějaké místo pro nového hráče. Úřad dále oznámil, že blok A1 v pásmu 800 MHz bude nabízen samostatně za nižší cenu, a to kvůli riziku rušení od televizního vysílání.

ČTÚ naopak odmítl rozdělit blok vyhrazený v pásmu 1 800 MHz pro nového hráče na menší bloky, které by mohli kupovat všichni. K tomuto bloku také odmítl připojit sousední blok B2. Úřad také mírně ustoupil v oblasti rozvojových kritérií, i když odmítl zrušit podmínku pokrytí dopravních cest. Rozhodl se ale prodloužit dobu, za kterou musí operátoři spustit nové sítě. Namísto roku pro první start sítí tu bude lhůta dvou let.

Podmínka pokrytí 95 % méně atraktivních lokalit do 30 měsíců zůstává, podmínka pokrytí 100 % okresů z obou skupin byla prodloužena na 7 let. Nový je ovšem požadavek rychlosti 5 Mbit/s namísto stávajících 2 Mbit/s. Obdobně budou upraveny podmínky i v dalších pásmech, včetně lhůty, do kdy musí operátoři použít všechny propůjčené frekvence (jinak je budou vracet).