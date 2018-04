ČTÚ v pondělí zveřejní upravené podmínky nové aukce

Až do letošního 22. května mohli zájemci o frekvence pro LTE sítě předat v rámci veřejné konzultace podmínek aukce Českému telekomunikačnímu úřadu své připomínky. Nelíbí se jim zejména vyhrazení části lukrativního pásma 800 MHz jen pro nového hráče, který by navíc mohl spekulativně přihazovat na zbytek kmitočtů spolu s operátory.

Právě vyhrazení části spektra by údajně mohlo vadit i Bruselu, který by jej mohl označit jako nedovolenou veřejnou podporu. Za nelogické firmy považují i společný limit maximálního množství frekvencí v pásmech 800 a 900 MHz.

"Pásma 800 a 900 MHz nejsou substituty. Pásmo 800 MHz je určené pro LTE. V pásmu 900 MHz provozujeme GSM a jeho omezení ve prospěch LTE by významně zhoršilo dostupnost hlasových služeb zejména mimo velká města," uvedl ředitel pro regulaci Vodafonu Richard Stonavský.

Ten již dříve podotkl, že úřad by neměl najednou provádět analýzu, zda je mobilní trh konkurenční, včetně případných regulačních opatření, a vedle toho zároveň vypisovat aukci (více čtěte zde).

Operátorům vadí i povinnost národního roamingu v sítích GSM a 3G. Vpuštění nového hráče do těchto sítí považují za porušení podmínek již vydaných licencí.

Informaci o aktuálním stavu příprav aukce dostala minulý týden na stůl vláda. Ta si podle usnesení přeje, aby aukce umožnila vstup na trh novému operátorovi. Jediným známým zájemcem o vstup na trh byla dosud finanční skupina PPF.

Ta naopak tlačí na to, aby zůstala část pásma 800 MHz vyhrazena jen pro nového konkurenta. Navíc trvá také na co nejrychlejším vyhlášení soutěže, v případě průtahů by se nové aukce nezúčastnila.

Předchozí aukci zrušil 8. března tehdejší předseda ČTÚ Pavel Dvořák, když celková nabízená cena frekvencí dosáhla 20,3 miliardy Kč z vyvolávací ceny 7,4 miliardy Kč. Její výše již byla podle úřadu ekonomicky nereálná a převyšovala výsledky podobných aukcí v západní Evropě. Hrozilo také další protahování soutěže (více čtěte zde).