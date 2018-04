ČTÚ: TV v mobilu by mohla být dostupná do poloviny roku 2008

Vedle změny zákona o rozhlasovém a televizním vysílání, který v současnosti neumožňuje mobilním operátorům zároveň provozovat vysílací síť i vysílat, může rozvoj mobilní televize zbrzdit i případný skluz přechodu na zemské digitální vysílání.

To je spojené s uvolňováním kmitočtů pro mobilní TV, která dosud využívá analogové vysílání. V současnosti by síť pro mobilní multimediální služby pokrývala jen kolem 30 procent obyvatel.

I po uvolnění kmitočtů bude jejich rozsah tak omezen, že umožní provoz pouze jedné sítě pro šíření digitálního signálu DVB-H pro všechny tři operátory. Provozovatel sítě by měl vzejít z výběrového řízení.

Televizi v mobilu minulý rok otestoval mobilní operátor T-Mobile u zhruba 200 uživatelů. Mezi nimi jsme byli i my. - více zde

Úspěch služby pak firmu přiměl k přípravám komerčního provozu. Podle průzkumu mezi uživateli službu nejčastěji využívali k ukrácení dlouhé chvíle během cestování a na zastávkách MHD. Lidé preferují balíček programů před zpoplatněním jednoho kanálu a za základní nabídku jsou ochotni zaplatit do 100 Kč. Mobilní zařízení by pak podle nich mělo stát do 8000 Kč.

Technologie DVB-H je podobná standardu DVB-T pro pozemní digitální vysílání, který startuje i v ČR. DVB-H je však lépe uzpůsobena pro pohyb přijímače, a navíc umožňuje přijímat až 40 programů, což je až desetinásobek proti uvažovanému množství v rámci jednoho kanálu pozemního vysílání.