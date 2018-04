ČTU: Telecom by měl zlevnit vytáčený internet

"Snížením propojovacích poplatků se Telecomu zmenší náklady a to by se mělo projevit na koncových cenách," řekl dnes Stádník ČTK. Podle mluvčího Telecomu Vlastimila Sršně nové tarify již na rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) reagují a zlevňují internet až o pětinu.

ČTÚ čeká další snížení cen. Se zlevněním by podle Stádníka firma neměla dlouho váhat, protože jako operátor s dominantním postavením na trhu je stále pod dohledem ČTÚ a Úřadu na ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Připomněl, že snížení cen by mělo znamenat zvýšení objemu provozu a tedy ve svém důsledku i zvýšení výnosů operátora.

Snížení cen povede k vyšším ziskům

Zatímco poplatky, které platí Telecom alternativním operátorům za připojení na internet, klesly až o 80 procent, sazby které platí firmy Telecomu naopak vzrostly. I přes to, že vytáčené připojení nahrazuje rychlejší a bezpečnější ADSL, úřad chce propojovací poplatky nadále regulovat.

"Někteří operátoři žijí jen z vytáčeného internetu a kdyby ČTÚ přestal regulovat ceny propojení, a Telecom se rozhodl poplatky dále snížit, tak by je to zlikvidovalo," uvedl Stádník. Někteří operátoři, například Czech On Line, již oznámili, že se kvůli očekávanému poklesu výnosů z vytáčeného připojení přejdou na jiné služby. Vytáčené připojení přes telefonní linku podle neoficiálních údajů používá kolem 800.000 zákazníků. Modernější ADSL má přes 150.000 uživatelů.

ČTU možná přestane ceny regulovat

Český telekomunikační úřad by možná v příštím roce mohl přestat regulovat ceny základních služeb Českého Telecomu. "Směřuje to k tomu, aby se neregulovalo," uvedl předseda ČTÚ David Stádník v rozhovoru pro ČTK. O případném zrušení regulovaných cen hlasových služeb Telecomu ale podle něj musí rozhodnout analýza konkurence na trhu, kterou má úřad do února příštího roku vypracovat.

Mluvčí Telecomu Vlastimil Sršeň to odmítl komentovat. Telecomu již několik let v hlasových službách silně konkurují především mobilní operátoři. Nevýhodou této konkurence je stále přenos dat, jehož úroveň není s pevnou sítí srovnatelná, dodal Stádník. Po zrušení regulace by úřad přestal stanovovat výši měsíčního paušálního poplatku za telefonní linku u základních programů Standard a Mini, výši hovorného nebo cenu za zřízení linky.

Podle Stádníka by tak konečně nastala úprava cen podle skutečných nákladů. Současná výše paušálního poplatku 329 korun je podle dřívějších vyjádření Telecomu stále pod náklady na provoz linky, zatímco minutové hovorné by mohlo klesat. Telecom v minulosti požadoval zvýšení paušálu na úroveň 500 korun. ČTÚ, případně v budoucnu antimonopolní úřad, by měl nad trhem nadále dohlížet a řešit například problémy související s možným zneužitím postavení Telecomu na trhu. "Ukazuje se, že v síťových odvětvích budou dominantní operátoři hodně dlouho," podotkl Stádník.