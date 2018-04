KOMENTÁŘ: Dalším přešlapem ČTÚ jsou tarifní kalkulačky

Redakce Mobil.cz obdržela následující vyjádření ČTÚ: "Skutečnost, že akreditované cenové kalkulačky nabízí, stejně jako přímo jednotliví operátoři, i neveřejné tarify, není v rozporu s akreditačními kritérii, a proto tato skutečnost nebrání udělení akreditace. Je třeba si uvědomit, že přinejmenším do doby, než budou neveřejné tarify nabízet samotní operátoři, by trvání na jejich 'neposkytování' cenovými kalkulačkami ze strany Českého telekomunikačního úřadu de-facto stavělo tyto kalkulačky do konkurenční nevýhody oproti prodejním kanálům jednotlivých operátorů (kteří by na rozdíl od cenové kalkulačky mohli uživatelům nabídnout lepší nabídky). Problematiku neveřejných nabídek proto nelze řešit prostřednictvím akreditace cenových kalkulaček, jejímž cílem je usnadnit koncovým uživatelům výběr nejvhodnější (nejlevnější) služby. Pokud tuto úlohu plní v současné době i neveřejné tarify, není třeba trvat na jejich 'nezveřejňování' cenovými kalkulačkami."