ČTÚ snížil propojovací poplatky, koncové ceny mohou klesnout

, aktualizováno

Český telekomunikační úřad snížil propojovací poplatky za hovory do pevných i mobilních sítí. To by mohlo pro koncové zákazníky znamenat snížení koncových cen. Operátoři ale s poplatky nejsou spokojení.