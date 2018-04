ČTÚ: Rychlý internet přinese státu miliardy, do pěti let musí být hotovo

Co na to ČTÚ? Kolik předpokládáte, že aukce vynese? ČTÚ: To je v tuto chvíli předčasná otázka. Prioritou není zajistit maximální finanční výnos, ale vytvořit podmínky pro rychlé zavedení nových služeb elektronických komunikací. ČTÚ proto teprve při zahájení vlastního výběrového řízení stanoví minimální vstupní cenu nabízených kmitočtů. Z porovnání s obdobnými aukcemi, které se již uskutečnily v zahraničí, lze očekávat, že se výsledná částka bude pohybovat v řádu jednotek miliard Kč. Záleží to však nepochybně i na počtu zájemců, kteří se aukce zúčastní. Co si od jejího výsledku slibujete? ČTÚ: Základním cílem je zajištění dostupnosti nových mobilních služeb elektronických komunikací založených na širokopásmovém přístupu k síti Internet s využitím moderních 4G technologií, které umožní potřebné inovace. Nezanedbatelným bude i přínos pro státní rozpočet Kdy aukce proběhne? Je již znám konkrétní termín? ČTÚ: Úkolem ČTÚ je podle usnesení vlády č. 78 z ledna 2011 zahájit proces výběrového řízení do 3 měsíců od nabytí účinnosti novely zákona o elektronických komunikacích, která je nyní projednávána v PSP ČR. S ohledem na nezbytné kroky v celém procesu výběrového řízení předpokládáme, že vlastní aukce proběhne v druhém pololetí roku 2012. Proč jste stanovili lhůtu pokrytí právě 5 let? ČTÚ: Z hlediska zajištění dostupnosti nových služeb elektronických komunikací ČTÚ respektuje vládou schválenou koncepci "Digitální Česko". Lhůta pěti let odpovídá určitému očekávání ve výstavbě sítí a je srovnatelná s obdobnými požadavky v zahraničí. O konečné podobě stanovených rozvojových kritérií a lhůt však jistě ještě proběhne diskuse. I proto ČTÚ v dostatečném předstihu zveřejnil principy připravovaného výběrového řízení. Jsou podmínky shodné pro všechny subjekty? ČTÚ: Text neobsahuje žádnou speciální výjimku nebo podmínky pro žádného ze zájemců. Jak na chystané řízení reagovali tuzemští operátoři? Budou se všichni účastnit? ČTÚ: Podle předběžných informací mají všichni tuzemští operátoři zájem o účast v aukci.