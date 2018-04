Operátor nechtěl zřídit internet, protože je to nevýhodné. Jenže musí

Předmětem sporu je smlouva o zřízení služby internetového připojení včetně digitální televize O2, kterou zákazník a společnost O2 Czech Republic uzavřeli již 4. září 2014. Ani po více než měsíci však nedošlo k jejímu plnění. Zákazník tak podle informací ČTÚ vyzval 20. října 2014 operátora ke splnění smluvní povinnosti a neprodlenému zřízení objednané služby. Po této výzvě obdržel od O2 dopis, v němž byl informován o stornování objednávky na zřízení služby. Důvodem bylo evidování pohledávky na klienta z roku 2009.

V rámci podaného rozkladu pak operátor přišel s novým tvrzením, proč nedošlo k plnění smlouvy. V nemovitosti zákazníka prý není zřízen koncový bod pevné sítě. Kvůli zřízení předmětné služby by tak musel operátor investovat zhruba 79 tisíc korun.

Výňatek z článku 2.9 Všeobecných smluvních podmínek O2 Kdy Smlouvu neuzavřeme a Službu nezřídíme: O2 odmítne Návrh, pokud Zájemce: ... c) neplnil nebo neplní své závazky vůči O2 nebo jiným subjektům nebo lze důvodně předpokládat, že takové závazky nebude plnit, ... O2 sdělí Zájemci důvody odmítnutí Návrhu do 20 kalendářních dnů ode dne doručení Návrhu a vrátí mu případně složené jistoty nebo zálohy nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne odmítnutí Návrhu.

Nespokojený zákazník se proto obrátil na Český telekomunikační úřad, u kterého se v námitkovém řízení proti vyřízení reklamace domáhal, aby O2 byla stanovena povinnost zřídit služby sjednané smlouvu uzavřenou 4. září 2014, kdy se stala platnou a účinnou.

Úřad v prvním případě, tedy co se informace o pohledávce na klienta týče, dospěl k závěru, že operátor nedodržel všeobecné obchodní podmínky (viz box). Podle nich měl totiž důvody odmítnutí plnění smlouvy sdělit klientovi nejpozději do 20 kalendářních dnů od podpisu smlouvy, tedy do 24. září 2014. „Ani ke druhé námitce týkající se dalších investičních nákladů nebylo možné vzhledem ke koncentraci řízení přihlédnout,“ informoval ČTÚ v měsíční monitorovací zprávě.

Operátor podle stanoviska úřadu porušil svou povinnost, k níž se v předmětné smlouvě zavázal. V rozhodnutí tak společnosti O2 Czech Republic uložil povinnost klientovi objednané služby zřídit a začít poskytovat v souladu s uzavřenou smlouvou. Podle úřadu totiž nelze v tomto případě jednostranným právním úkonem (stornováním) ze strany operátora zrušit platně uzavřený smluvní vztah mezi operátorem a jeho zákazníkem.

Operátor se navíc v průběhu reklamace zcela jistě dostal do prodlení se splněním svého závazku, podle smlouvy má být totiž služba zřízena do 21 dnů ode dne jejího uzavření. „Je věcí navrhovatele, jak dále bude řešit prodlení operátora se splněním závazku i zda v případě, že by operátor pravomocné rozhodnutí případně dále nerespektoval, využije práva na exekuci nepeněžitého plnění podle vykonatelného rozhodnutí,“ informoval redakci Mobil.iDNES.cz tiskový mluvčí ČTÚ Martin Drtina. Dodal však, že to jsou eventuality, kterými se úřad v řízení o námitce nezabýval a ani zabývat nemohl.