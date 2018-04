ČTÚ rozhodl o linkách pro dospělé

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) rozhodl o cenách za propojení hovorů na linky se zvláštním tarifem. Tyto linky mají předčíslí 090x – jejich nejznámějšími příklady jsou erotické linky pro dospělé, známé dříve jako. To kvůli dřívějšímu předčíslí 0609, které ale v tomto roce bylo zrušeno (v souladu s probíhajícím přečíslováním v pevných sítích).

Tímto cenovým rozhodnutím (07/PROP/2001) Český telekomunikační úřad uzavřel kapitolu barevných linek. Do této skupiny patří linky zelené (volání na ně je pro zákazníka zdarma), modré a bílé (zákazník platí místní nebo meziměstské hovorné – případně něco mezi) a nakonec linky žluté a červené (se zvláštním tarifem, jde o nejdražší linky). Na propojovacích poplatcích ani za jeden druh linek se Český Telecom s jinými operátory nedohodl. Ti proto požádali ČTÚ o cenové rozhodnutí. Po několika měsících od žádosti o rozhodnutí tak vydal Český telekomunikační úřad toto poslední rozhodnutí, týkající se této problematiky.

Ani rozhodnutí o maximálních cenách za propojení však neodstranilo rozpory mezi operátory. Regulátor (ČTÚ) totiž ve svých direktivách hovoří o maximální ceně, kterou má zaplatit operátor, v jehož síti se nachází volající (převážně jde o Český Telecom), operátorovi, kde hovor končí a ke kterému je připojen provozovatel barevné linky. Jenže alternativní operátoři by spíše uvítali, kdyby ČTÚ rozhodl raději o minimální ceně, kterou jim musí Český Telecom zaplatit. Současná rozhodnutí totiž umožňují Českému Telecomu zablokovat jednání tím, že bude jiným operátorům nabízet cenu nižší, než je ta maximální stanovená regulátorem. A to je pro alternativní operátory nepřijatelné. Kdyby v rozhodnutích ČTÚ bylo namísto slova maximální slůvko minimální, platila by v případě nedohody cena stanovená regulátorem.

Maximální ceny za propojení hovorů na linky se zvláštním tarifem

Ceny pro koncové zákazníky bez DPH za minutu 3,81 4,76 5,71 7,62 9,52 10,48 13,33 15,24 16,19 19,05 Cena za propojení bez DPH za minutu 2,86 3,68 4,53 6,25 7,92 8,70 11,16 12,73 13,57 15,93 Ceny pro koncové zákazníky bez DPH za minutu 21,90 24,76 28,57 32,38 36,19 40,00 43,80 47,60 52,38 57,14 Cena za propojení bez DPH za minutu 18,43 20,70 24,02 27,33 30,29 33,56 36,83 39,64 43,69 47,73

První ohlasy operátorů na cenové rozhodnutí 07/PROP/2001 jsou však příznivé. Český Telecom při jednání nabízel až 80 % částky vybrané od volajících za hovory na linky se zvláštním tarifem. Ceny stanovené ČTÚ se pohybují v této hranici, takže by nemělo dojít k dalšímu protahování jednání a operátoři by měli mezi sebou podepsat odpovídající dodatky k propojovacím smlouvám. Drobné rozpory je možné čekat při jednání o cenách mezi pevnými a mobilními operátory – těch se totiž poslední rozhodnutí ČTÚ netýká.

V tuto chvíli je asi nereálné očekávat, že ceny za hovory na nejdražší linky se zvláštním tarifem poklesnou. Cenu za minutu hovoru totiž určuji sami provozovatelé těchto linek – ne operátoři. A provozovatelům jde o zisk, ne o to, jak si část peněz vybraných od zákazníků rozdělí mezi sebou. Proto je velmi pravděpodobné, že zachovají současné ceny. Pro operátory se samozřejmě otevírá prostor k boji o tyto lukrativní zákazníky – provozovatele linek (nejčastěji se zábavním a erotickým obsahem). Operátoři si budou mezi sebou konkurovat výší částky, kterou dají provozovateli linky za minutu hovoru, a také kvalitou a servisem telekomunikačních služeb. Zákazníci, kteří provozovatele těchto linek živí, tak spíše než se zlevněním mohou počítat s růstem nabídky a kvality těchto služeb.