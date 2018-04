ČTÚ rozhodl o cenách internetu. Aliatelu to nestačí.

Dlouho očekávané rozhodnutí o cenách za propojení sítí pro službu přístupu k internetu (tedy za modemové, vytáčené připojení) včera (4. 9. 2001) dopoledne vydal Český telekomunikační úřad. Společnost Aliatel toto rozhodnutí vítá. „Výši cen v tomto rozhodnutí však považujeme za nedostatečnou,“ řekl generální ředitel Aliatelu Jiří Hubka. Podle Hubky totiž rozhodnutí ČTÚ nedává velký prostor k tomu, aby noví telekomunikační operátoři podpořili masový rozvoj internetu.

Podle rozhodnutí ČTÚ dostane operátor A za minutu spojení od uživatele připojeného v síti Českého Telecomu k poskytovateli internetu (ISP) připojenému u tohoto operátora (A) 0,34/0,16/0,08 Kč (pracovní dny od 7 do 17 h/pracovní dny od 17 do 19 h/pracovní dny od 19 do 7 h, víkendy, svátky). Z těchto částek musí vyplatit operátor A provizi poskytovateli internetu. Je zřejmé, že zejména u nejoblíbenějšího časového pásma mezi českými uživateli internetu (od 19 do 7 h, víkendy, svátky) nezbývá operátorům příliš velká částka, o kterou by se mohli dělit.

Podíl z částky vybrané od koncového uživatele, o který se bude dělit druhý operátor a ISP se tak bude pohybovat na úrovni 40 % ceny pro koncového uživatele. Podle Aliatelu je však v Evropě obvyklý jiný poměr - 30 % pro oba operátory a 70 % pro ISP (podíly se vztahují k ceně pro koncového uživatele).

Podle Hubky však již nic nebrání tomu, aby Aliatel podepsal s Českým Telecomem dodatek k propojovací dohodě, který upravuje připojení k internetu. Více informací k tomuto problému a obsáhlejší analýzu s komentáři všech zůčastněných stran najdete na Mobil.cz v následujících dnech.

Vyjádření ostatních telekomunikačních operátorů a poskytovatelů internetu očekáváme v průběhu dnešního dne.