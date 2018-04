Mobilní trh se zatím regulovat nebude. Úředníci prověří nové tarify

První analýzu tzv. trhu původu mobilního volání úřad dokončil na konci minulého roku. Tehdy konstatoval, že mobilní trh není plně konkurenční a navrhl jeho regulaci prostřednictvím zavedení povinné velkoobchodní nabídky, která by umožnila vstup nových konkurentů v podobě virtuálních operátorů. V prvním pololetí však již vznikla zhruba desítka operátorů i bez regulace. Klasičtí mobilní operátoři navíc výrazně snížili ceny u tarifů pro neomezené volání a SMS.

Mobilní operátoři v posledních měsících kritizovali, že úřad nebere při zpracování analýzy poslední vývoj na trhu v potaz. Analýza a navrhovaná regulační opatření navíc vznikala paralelně s přípravou nové aukce kmitočtů pro rychlé mobilní sítě LTE, která by mohla umožnit vstup nového operátora.

Její podmínky by měl úřad zveřejnit do konce července. Operátoři namítali, že případné regulační opatření by mělo vliv na jejich účast v aukci.

Na českém mobilním trhu je téměř 14 milionů aktivních mobilních čísel. Ceny na trhu však podle údajů z předchozích let patřily k nejvyšším v Evropě.