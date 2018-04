ČTÚ prošetřuje Paegas Internet Call

Český telekomunikační úřad se pustil do prošetřování zákonnosti a legality počínání společnosti RadioMobil, která v nedávné době nabídla podstatně lacinější mezinárodní hovory vedené přes internetové připojení - tedy službu Paegas Internet Call. Problém tkví v tom, že dle zákona, jakkoliv stupidního, má na mezinárodní hovory monopol operátor SPT Telecom.

RadioMobil se samozřejmě brání tím, že hovory neprobíhají klasickou cestou, ale přes internet a tedy se na tuto metodu udělený monopol nevztahuje. Marketingový ředitel RadioMobilu Robert Chvátal na tiskové konferenci při příležitosti uvedení služby Internet Call jasně uvedl, že společnost si nechala celou problematiku posoudit od právníků. Právníci vyslovili názor, že vedení hovoru přes internetové linky neporučuje monopol SPT Telecom na telefonní spojení s cizinou - opírali se přitom i o názor Evropské unie.

Tento názor samozřejmě nemusí sdílet Český telekomunikační úřad, jenž může RadioMobilu uložit pokutu v případě, že bude považovat počínání RadioMobilu za zákonu odporující. To je na druhou stranu také vše - je nepochybné, že o pokutu by se RadioMobil mohl soudit a výsledek soudního procesu by se s největší pravděpodobností dostavil až po roce 2001, tedy po pádu monopolu SPT Telecom. V praxi se tedy dá říci, že ačkoliv by ČTÚ shledal jednání RadioMobilu za zákonu odporující, nelze s tím nic výrazného učinit.

Patrně i to je jedním z důvodů, proč SPT Telecom nepodal na RadioMobil žalobu a dokonce nemá s prošetřováním ČTÚ nic společného.