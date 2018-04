ČTÚ přiznává problémy v cenách za propojení

(ČIA) - S několika problémy v oblasti cen za propojení telekomunikačních sítí se v loňském roce setkal Český telekomunikační úřad (ČTÚ). Uvádí to ve své výroční zprávě, předložené vládě. Úřad mimo jiné konstatuje, že sankce za porušení cenových předpisů jsou mnohonásobně nižší v poměru k zisku, který operátorům plyne v případě nedodržení podmínek ČTÚ. Zejména velké operátory tak současná situace nenutí k dodržování nařízení regulátora. ČTÚ loni vydal celkem 11 cenových rozhodnutí.

Úřad navrhuje takovou legislativní změnu, aby mohl aktivněji vstupovat do cenových sporů dříve než dosud. Nyní může rozhodovat až po formálním podání sporu jednou ze smluvních stran. "Současný zákon neumožňuje uložit sankci, pokud operátor neuplatní nové propojovací ceny do tří měsíců od nabytí účinnosti rozhodnutí ČTÚ," konstatuje dále výroční zpráva. Rozhodnutí o ceně nyní nelze automaticky aplikovat zpětně, ČTÚ proto navrhuje platnost nově určených cen již k datu podání sporu. Smlouvy o propojení by také měly povinně obsahovat ustanovení o prozatímní platnosti dosavadních cen, dokud se operátoři nedohodnou na nových.

Regulátor ve zprávě přiznává, že někteří operátoři jeho cenová rozhodnutí nedodržují nebo obcházejí. "Nabízejí vyšší ceny, než byly stanoveny jako maximální, nebo si k této maximální ceně účtují dodatečné ceny," uvádí výroční zpráva.