ČTÚ přiznal Telecomu nárok na 290 milionů

Český telekomunikační úřad rozhodl, že Český Telecom má za loňský rok nárok na 290 milionů korun jakoúhradu ztráty ze zajišťování základních telekomunikačních služeb. Firma přitom po úřadu na úhradu takzvané univerzální služby požadovala kolem šesti miliard korun. Vyplývá to z rozhodnutí ČTÚ, které zveřejnil na internetu.

Telecom požadoval uhrazení ztráty i ze služeb, které sice podle telekomunikačního zákona patří do univerzální služby, ale vyhláška je podle předsedy ČTÚ Davida Stádníka neuznává jako ztrátové. Patří sem mimo jiné pronájem telefonních linek za měsíční paušál či provoz veřejných telefonních automatů. Firma naopak dostane uhrazen deficit například z tísňových volání či telekomunikačních služeb pro tělesně postižené nebo odbojáře.

"Dlouhodobě se nemůžeme s ČTÚ shodnout v otázkách úhrady ztráty z přístupové sítě. To je i důvod, proč jsme se v několika případech obrátili na soud," řekl ČTK mluvčí firmy Vladan Crha s tím, že nesprávné rozhodnutí regulátora má dlouhodobě nepříznivé důsledky pro zákazníky i celý trh. Telecom koncem minulého roku zažaloval úřad kvůli neuhrazené ztrátě 4,5 miliardy korun za rok 2002 a následně vyzval stát, aby mu uhradil třímiliardovou ztrátu

z roku 2001.

Uznanou ztrátu by měl Telecomu uhradit fond univerzální služby, do kterého přispívají všichni operátoři podle svého podílu na trhu. Největší částkou do fondu přispěje sám Český Telecom a jeho dceřiná firma Eurotel. Telecom sám sobě zaplatí 94,4 milionu korun a Eurotel přispěje 81,6 milionu. T-Mobile má do fondu odvést 69,2 milionu a Český Mobil 35,5 milionu korun.

Univerzální služba zahrnuje základní telekomunikační služby, které musí Telecom ze zákona poskytovat na celém území ČR za regulované ceny. Kvůli příliš velké regulaci, která Telecomu

neumožnila návratnost některých investic, musela společnost loni ze svých aktiv odepsat téměř deset miliard korun a dostala se tak do účetní ztráty 1,8 miliardy korun.