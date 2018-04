ČTÚ: Připojení k internetu přes rezidenční čísla je ilegální

V čem je problém

Český Telecom od 1. září představil dva nové tarifní programy Telefon Víkend a Telefon Volno a dva nové tarifní doplňky Víkend a Volno. Tarify Víkend nabízejí volání zdarma po celém území ČR do všech fixních sítí o víkendech a státních svátcích. Tarify Volno pak k víkendům přidávají shodnou nabídku i pro dobu mimo špičku a pro noční hodiny v pracovní dny. Volání zdarma je omezeno dobou hovoru 30 minut, po této době se účtuje běžná minutová sazba dle vašeho tarifu. Pokud hovor přerušíte a budete vzápětí volat na stejné číslo, voláte opět zdarma.

Volání zdarma je určitě pozitivní věc, která na první pohled s sebou nepřináší žádné problémy. Opak je ale bohužel pravdou. Český Telecom totiž ve své síti nemůže technicky (a legálním způsobem) rozlišit hlasová, faxová a datová volání, a tak se toto volání zdarma vztahuje i na posílání faxů po republice, přímá datová spojení dvou počítačů (třeba na hraní některých starších her), vzdálené přístupy do firemních sítí a samozřejmě také na datové hovory na čísla, která v rozporu s číslovacím plánem nabízejí přístup k Internetu – tedy rezidenční (nebo tzv. geografická) čísla. Řada těchto čísel je přitom dle číslovacího plánu přidělena Českému Telecomu, další z čísel provozuje například Czech On Line či Tiscali a patrně by se mohla podobná čísla vyskytnout i v sítích dalších operátorů (pozor, je důležité rozlišovat mezi ISP, který využívá číslo některého z fixních operátorů k umožnění přístupu na internet, a operátorem, který má dané číslo přiděleno v souladu s Číslovacím plánem).

Oficiální stanovisko ČTÚ

A co na používání rezidenčních (klasických) telefonní čísel jako je 2xx xxx xx pro připojení k internetu říká předseda ČTÚ – Ing. David Stádník?

Číslovací plán veřejných telefonních sítí, zveřejněný v Telekomunikačním věstníku (dále jen "TV") v částce 9/2000, ve znění změny č. 1, zvěřejněné v částce 7/2002 TV a změny č. 2 zveřejněné v částce 10/2004 TV, ve své příloze C stanovuje pro přístup k síti Internet čísla se SAC (Service Access Code) 971 a 976 pro přístup se zvláštním tarifem. Používání jiných, např. i geografických čísel by proto bylo v rozporu s Číslovacím plánem veřejných telefonních sítí.

Postih může uložit ČTÚ až do výše 5 mil. Kč právnické nebo fyzické osobě podnikající podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, tzv. Živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů, § 97, odst. 1, písm. t), která využívá číslo, číselnou řadu, jméno nebo adresu bez rozhodnutí ČTÚ o přidělení čísla, číselné řady, jména nebo adresy, popřípadě v rozporu s plánem čísel, jmen nebo adres.