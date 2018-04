ČTÚ přikázal Českému Telecomu a GTS, aby propojili svoje sítě

Přestože Český Telecom a GTS dosud nemají uzavřenou propojovací dohodu, do 18. dubna se jejich sítě musí propojit. Včera o tom rozhodnul Český telekomunikační úřad (ČTÚ). Toto rozhodnutí plně nahrazuje dosud neuzavřenou propojovací dohodu mezi Českým Telecomem a GTS. I přes to, že GTS se obrátila na ČTÚ s žádostí o vydání rozhodnutí, které vyřeší spory při jednání mezi oběmi telekomunikačními společnostmi, nechává zmíněné rozhodnutí některé otázky otevřené.

ČTÚ se zabýval především zpoplatňováním přenosových cest. Přenosové cesty jsou telekomunikační linky ze sítě jednoho operátora (od ústředny) až do propojovacího bodu druhého operátora. Český Telecom a GTS se až dosud nemohli dohodnout na tom, kde budou propojovací body umístěny. GTS původně navrhla, aby tyto body byly na ústřednách Českého Telecomu. Ten to však odmítnul a chtěl umístit propojovací body v síti GTS s tím, že GTS se bude podílet na vybudování a provozu linek mezi ústřednami Českého Telecomu a propojovacími body. S tím nesouhlasila společnost GTS, která se obrátila na Český telekomunikační úřad s žádostí o vydání rozhodnutí, které tento problém vyřeší.

Nyní mají obě společnosti jasno – každá bude platit za provoz pouze těch přenosových linek, které používá pro odchozí hovory a datové přenosy. Propojovací body mohou být umístěny v síti Českého Telecomu, v síti GTS, nebo kdekoliv jinde. Zmíněné rozhodnutí ČTÚ tak sice vyjasnilo financování, ale ponechalo stranou to, že se oba telekomunikační operátoři musí sejít a dohodnout se na umístění propojovacích bodů, což se může stát dalším jádrem sporu.

Pro každého provozovatele telekomunikační sítě je totiž vždy přijatelnější platit provoz linek (což by nyní musel v každém případě), než se starat o provoz propojovacího bodu. Ústředna, která slouží zároveň jako propojovací bod, totiž musí mít vyhrazenou kapacitu, a to bez ohledu na to, jestli přenáší nějaké hovory nebo ne. A takto vybavená ústředna je samozřejmě drahá; její provoz financuje ten operátor, v jehož síti se nachází.

David Stádník, předseda ČTÚ, k rozhodnutí řekl: “Vyhrály obě strany a doufejme, že zejména další zákazníci.” Ohlasy odborníků však říkají, že vůbec není jasné, kdo vyhrál či prohrál a kolik dalších rozhodnutí bude muset ČTÚ ještě vydat, aby vyjasnil funkčnost rozhodnutí předchozích. Milan Rusnák, generální ředitel GTS, prohlásil: “Rozhodnutí ČTÚ nám dává za pravdu a propojovací dohoda bude nyní založena na principech rovnoprávnosti, které jsme prosazovali.” Spokojen s rozhodnutím je i Český Telecom. Tiskový mluvčí Českého Telecomu Vladan Crha k rozhodnutí dodal: “Verdikt regulátora nás nepřekvapuje, protože z tohoto principu vycházejí i propojovací dohody již uzavřené s Aliatelem, Contactelem a eTelem.”

Proč vlastně vydával Český telekomunikační úřad rozhodnutí, když obě zainteresované strany nyní svorně tvrdí, že výsledek se shoduje s jejich předchozími návrhy druhé straně? Faktem je, že propojovací dohody Českého Telecomu s alternativními operátory neobsahovaly řešení všech sporů. Postoj eTelu vyjádřila tisková mluvčí společnosti Markéta Novotná: “Naším cílem je poskytovat klientům služby s nejlepším poměrem mezi cenou a kvalitou v reálném čase. Proto jsme se rozhodli postupovat jinak, a to tak, že jsme dohodu podepsali a zároveň rozporovali spornou část týkající se přístupových cest.” Podobné ohlasy zazněly i od Aliatelu a Contactelu – obě společnosti předpokládají, že zmíněné rozhodnutí ČTÚ nahradí ty části již uzavřených propojovacích dohod týkající se stejného problému – tedy budování a financování přenosových cest. Toho si všímá i Milan Rusnák: “Podařilo se nám naplnit slogan naší reklamní kampaně a to je vítězstvím nejen pro GTS a naše zákazníky, ale i pro všechny ostatní alternativní operátory, kteří nyní mohou požadovat stejné podmínky.”

Na internet a zelené linky se zatím ještě čeká

V současnosti leží u jednacích stolů možná ještě závažnější problém, než je placení přenosových cest. Český Telecom se totiž s žádným operátorem nedokázal dohodnout na propojovacích poplatcích za připojení k internetu za hovory za čísla se speciální tarifikací – zelené linky (0800), linky se sdíleným tarifem (0810), audiotexové linky (0609) apod.

Český Telecom u internetového připojení navrhuje dělení výnosů. Jinými slovy – alternativní operátor i Český Telecom by si rozdělili příjmy od koncových uživatelů za připojení k internetu. Zástupci alternativních operátorů ale navrhují jiný postup, kdy by si operátoři mezi sebou platili jen skutečné náklady na propojení internetového spojení. GTS je v tuto chvíli připravena na kompromis – pro rok 2001 bude souhlasit s dělením příjmů vybraných od uživatelů internetu. I tento ústupek v sobě skrývá konflikt mezi Českým Telecomem a GTS. Zatímco Český Telecom chce stanovit přesnou částku, kterou zaplatí GTS za internetové přenosy a vychází přitom z nejlevnějšího časového pásma tarifu Internet 2001, GTS navrhuje dělit si skutečné částky, které Český Telecom fakturuje uživatelům. GTS dala najevo, že se obrátí na ČTÚ i s tímto problémem – pokud se ovšem do několika dnů s Českým Telecomem nedohodne. David Duroň, marketingový ředitel GTS, k tomu řekl: “Český Telecom metodiku výpočtu postavil na procentuálním podílu z výnosů nejnižší minutové ceny internetového volání (přibližně 0,25 Kč/min. – pozn. redakce), a proto je pro GTS nepřijatelná.”

V tuto chvíli nelze předjímat, jak rozhodne Český telekomunikační úřad v případě nové žádosti o rozhodnutí v dalších sporných bodech. Je však pravděpodobné, že případné rozhodnutí se bude spíše klonit k nákladovým propojovacím cenám, než k metodě dělení výnosů. Spokojeni tedy spíše budou alternativní operátoři než Český Telecom, pro který zatím bylo každé rozhodnutí ČTÚ méně výhodné, než kdyby se mu povedlo prosadit vlastní návrhy.