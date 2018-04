Operátoři, zrušte poznámky pod čarou, vyzývá ČTÚ

Hodlá tak plně využít svých pravomocí při ochraně spotřebitele, které získal díky loňské novele zákona o elektronických komunikacích. Nově převzal také část kompetencí, které měla na telekomunikačním trhu dosud Česká obchodní inspekce. Kontrolu plnění požadavků chystá ČTÚ na druhou polovinu letošního roku.

"ČTÚ očekává, že budou v co nejvyšší míře reflektovány požadavky spotřebitelů, a to i s ohledem na stovky stížností, které v této souvislosti na ČTÚ přicházejí. Smluvní vztahy musí být upraveny tak, aby byly pro všechny spotřebitele srozumitelné a přehledné a aby spotřebitelé při uzavírání smluvního vztahu měli k dispozici všechny informace uložené zákonem o elektronických komunikacích," uvedl v dopise adresovaném šéfům mobilních operátorů Pavel Dvořák, předseda rady ČTÚ.

Klientům českých operátorů vadí především špatná informovanost o odebíraných službách, důležité informace skryté mimo smlouvu v drobným písmem psaných všeobecných podmínkách nebo nejasně a neprokazatelně formulované retenční nabídky. ČTÚ po operátorech například požaduje, aby ustanovení o smluvních pokutách bylo přímo součástí smlouvy a nikoliv jen její přílohy.

Zákazníci by měli mít nově také možnost podat výpověď ze smlouvy kdykoliv a ne jen v určitém vymezeném období. Také by se mohli dočkat lepší informovanosti o všech důležitých změnách, jako je třeba změna tarifikace nebo limitu stažených dat. O změnách by se měli dozvědět s měsíčním předstihem, a to prostřednictvím měsíčního vyúčtování. V tom by měly být i údaje o konci platnosti akčních nabídek či době platnosti dobíjecího kreditu.