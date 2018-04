ČTÚ opětovně povolilo RadioMobilu službu Paegas Internet Call

Na úterní tiskové konferenci ze dne 27.7.1999, pořádané společností RadioMobil bylo oznámeno, že ČTÚ dne 27.7.1999 ve 14 hodin oznámí oficiálně rozhodnutí o opětovném povolení provozování služby Paegas Internet Call.

RadioMobil na tuto zprávu zareagoval okamžitě a službu PIC zprovoznil pro všechny uživatele sítě Paegas již 28.7.1999 od deváté hodiny ráno.

Hovořím o opětovném povolení, protože Paegas již tuto službu zprovoznil jako první operátor mobilních sítí vůbec již minulý rok v červenci. Prakticky téměř ihned po jeho spuštění začalo ČTÚ prošetřovat tuto službu, zdali nepoškozuje exkluzivitu SPT Telecom na hlasové telefonní hovory do zahraničí. V listopadu minulého roku byl PIC pozastaven s tím, že RadioMobil může službu poskytovat dále do druhého šetření, v případě, že se odvolá. Tak se také stalo a po druhém prošetření byl PIC zakázán opravdu. Mezitím ČTÚ ještě párkrát pozměnilo svá rozhodnutí, což nebudu raději rozepisovat (podrobnější info naleznete v relevantních odkazech).

Dnes, 27.7.1999, tedy telekomunikační úřad dal za pravdu Paegasu. Nebudu raději rozebírat to, proč až touhle dobou, kdy opravdu "náhodou" je EuroTel připraven také spustit obdobnou službu, bylo dáno za pravdu skutečnosti, že hovory přes internet jsou datové přenosy. Takovéto myšlenkové pochody nechám raději, ať si každý promyslí a budu se raději věnovat službě samotné.

PIC bude moci automaticky používat každý uživatel sítě Paegas a to jak klasických tarifů, tak předplacených sad Twist. Pro použití internetového spojení stačí pouze vytočit předčíslí 42 (pro státy v Evropě a USA) nebo 44 (pro ostatní země), potom 00 (dvě nuly) a mezinárodní směrové číslo země (např. 49 pro Německo) a dále vnitrostátní volbu (národní směrové číslo a účastnické číslo).

Technické provedení by nemělo dělat žádné problémy, protože internetové spojení zajišťuje GlobalOne a linky jsou schopny přenést až 180 tisíc minut hovoru bez komprese, která může být až v poměru 1:4. Dále je hlavní novinkou PIC i to, že RadioMobil uvažuje o zprovoznění služby PIC i pro návštěvníky z cizích sítí, tozn. že váš strýček z Německa přijede na návštěvu, logne se do sítě Paegas a bude také moci používat levnější volání přes internet.

Tím se dostáváme k další otázce, na kterou odpovím jednoduše. NE. Nelze využívat PIC služba, když vy sami roamujete cizí síť a chcete si zavolat pomocí PIC například domů. Abyste mohli tuto službu používat, musel by internetovou telefonii poskytovat tamní mobilní operátor.

K této službe se váže v tomto případě velmi výstižná a vtipná kampaň s obrázkem ledoborce, který vidíte pod textem. Pokud si budete chtít vychutnat obrázek větší, klikněte na tuto zmenšeninu.