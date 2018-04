ČTÚ operátorům přidělil dodatečné kmitočty pro mobilní sítě GSM

Do výběrového řízení na uvolněné frekvence po jiných službách se mohly přihlásit jen Telefónica O2, T-Mobile a Vodafone. Nejvíce, celkem 19 kmitočtových kanálů, získal nejmladší Vodafone. Ten tak bude mít 50 kanálů, což je stále o 12 méně, než kolika budou disponovat konkurenční firmy.

Telefónica O2 dostala sedm kanálů a T-Mobile šest.

Každý operátor zaplatil za jeden kanál 55 000 korun krát počet měsíců do konce licence pro síť GSM. Ta například Telefónice vyprší za osm let, Vodafonu za 11 let a T-Mobilu za 15 let. Vodafone tak zaplatil kolem 135 milionů, T-Mobile téměř 60 milionů a Telefónica okolo 30 milionů korun.

Kmitočty mohou operátoři využít pro rozvoj existujících mobilních sítí GSM nebo pro nové širokopásmové mobilní služby, tedy především připojení k internetu. K přídělu dodatečných kmitočtů se stát zavázal při udělování licencí mobilním operátorům.

Mobilní sítě v tuzemsku pokrývají přes 99 procent populace a operátoři evidují kolem 13,5 milionu aktivních mobilních čísel.