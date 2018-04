ČTÚ: operátoři pokrývají signálem 3G zanedbatelnou plochu Česka

Pokrytí 3G v České republice roste, ale pořád příliš pomalu. Za rok 2010, ve kterém probíhalo pokrývání oproti předchozím rokům velmi rychle, stále měla k dispozici rychlý internet ani ne polovina národa.

Jména pokrytých měst v tiskových zprávách operátorů zní dobře, ale podle zprávy ČTÚ i orientačního přepočtu redakce Mobil.cz součet jejich plochy nepředstavoval na konci roku 2010 více než 6 procent českého území.

I T-Mobile, který byl s pokrýváním 3G podle ČTÚ na konci roku 2010 nejdál právě z hlediska území (i když je poslední z hlediska populace), pokrýval jen 5,7 procent Česka. Telefónika pak 5 procent a Vodafone 4.

To je pro představu území mnohem menší, než zabírá americký národní park Grand Canyon. Podobně pokryté území má například Ukrajina, většina evropských států je na tom výrazně lépe. V současné době už samozřejmě bude pokrytí lepší, ale stále se bude zřejmě držet hluboko pod 10 procenty.

Zajímavý je také nesoulad toho, co ve zprávě uvádí ČTÚ a co operátoři komunikovali těsně před koncem roku 2010. Zatímco T-Mobile v poslední předvánoční tiskové zprávě referuje o pokrytí 37 procent populace a stejné údaje má i ČTÚ, Telefónica O2 ve zprávě uvádí pokrytí nižší než nyní ČTÚ (42,5 versus 43 procent populace).

Rovněž tak Vodafone, který uváděl 38 procent, ale ČTÚ došel dokonce k výsledku 41 procent. Z toho je dobře vidět, že do značné míry záleží i na metodice počítání a tyto údaje mohou být zavádějící.

V současné době uvádí T-Mobile pokrytí 60 procent populace, Vodafone 61 procent a O2 rovněž 61 procent.

"Vysokorychlostní internet je stejně jako jakákoliv jiná služba určen pro zákazníky, logicky jsou pokrývány primárně oblasti, kde se uživatelé nejčastěji pohybují," okomentovala situaci Martina Kemrová, tisková mluvčí T-Mobile.

"Před třemi lety jsme rozhýbali výstavbu 3G sítě v ČR a konkurence nás následovala. Naše vedoucí postavení v pokrývání 3G je jasně doloženo nejvyšším pokrytím v ČR, stejně tak férovou komunikací pokrytí směrem k zákazníkům," dodal Martin Žabka z O2. Mluvčí Vodafonu Miroslav Čepický v komentáři zdůraznil, že podle měření DSL.cz je jejich internet nejrychlejší.

Operátoři dlouhodobě svádí vysoké ceny na vysoké investice do sítí. Nutno podotknout, že za rok 2010 podle ČTÚ tržby poskytovatelů těchto služeb poklesly o 4,8 procenta na 126,5 miliard korun a investice do sítí se meziročně zvýšily o 4,1 procent na 15,02 miliard. Vzájemný poměr těchto dvou veličin je tedy přeci jen blíže evropskému průměru než dříve, například v roce 2008 (viz obrázek).

I tak ovšem vychází podíl investice na tržbách 11,87 procent, což je pořád číslo na evropské poměry nízké. I když jde jen o číslo orientační, nerozlišuje jednotlivé služby ani operátory, pro nastínění situace poslouží dobře.

Co ještě dalšího ze zprávy vyplývá? Třeba to, že ČTÚ nemá příliš zájem, aby někdo mohl snadno odečíst skutečné a přesné hodnoty tržeb rozdělených podle služeb nebo jiných veličin. Z prostorových grafů o několika různých veličinách plasticky seřazených před sebe totiž žádné přesné číslo odečíst rozhodně nejde.

Nakonec ještě několik zajímavých údajů. Počet aktivních SIM stále roste, dosáhl už počtu 14,39 milionu. Penetrace českého trhu je tedy už 136, 6 procent. I zde ovšem ČTÚ trochu nezáměrně ukázal, jakou mají čísla jím zveřejněná vypovídací hodnotu. Zveřejněno je totiž i stejné číslo, ale podle metodiky EK.

A podle té je aktivních SIM jen 12,7 milionu. Metodiky se totiž mohou lišit například v tom, zdali se za neaktivní kartu počítá karta zcela deaktivovaná nebo ta, která se dá ještě dobitím obnovit či podle některých měření i ta, ze které nebyla 6 měsíců realizována žádná odchozí služba.

Rozdíl skoro dvou milionů je ale přeci jen natolik značný, že dobře ilustruje, jak moc metodika výsledná čísla ovlivňuje a že je tedy nutné brát statistiky podobného typu spíše s rezervou.