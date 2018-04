ČTÚ nesouhlasí s cenami Českého Telecomu

29.11.2000 13:50 PRAHA (ČIA) - Ředitel Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) David Stádník nesouhlasí s návrhem cen telekomunikačních služeb Českého Telecomu na příští rok. Vyplývá to z jeho dnešního rozhovoru pro MF Dnes. Jednání mezi firmou a ČTÚ jako regulátorem trhu ještě nejsou ukončena.

ČTÚ se především nelíbí, že domácnosti už nebudou mít 17 impulsů zdarma tak, jak tomu bylo dosud. Zároveň nesouhlasí, aby se o 30 haléřů zvýšila cena za nejobvyklejší volání - tj. do dvou minut. Ani Telecomem připravovaný „sociální balíček" 60 Kč zdarma se podle Stádníka nevyrovná původním sedmnácti volným impulsům. Při jednoduchém přepočtu to je jen deset dvouminutových volání zdarma. „Navíc při jakémkoliv překročení limitu u těchto volání zaplatíte prakticky dvojnásobek. Ceny se přitom mění od prvního ledna, ale sociální balíčky mají být uvedeny až v dubnu," řekl Stádník v rozhovoru pro MF Dnes. Navrhuje proto zvýšení na nejméně 90 Kč zdarma. „Zvýšení regulovaných cen u Telecomu pro příští rok celkově skutečně nepřesahuje jedno procento. Pro jednotlivé druhy služeb to ovšem neplatí," dodal D. Stádník.

Podle dnešního vyjádření D. Stádníka v MF Dnes chce ČTÚ do 29. listopadu určit základní mantinely pro stanovení cen. Podle nich může Telecom vypočítat maximální ceny, které v příštím roce může uplatnit. Jednání jsou už tak však daleko, že větší prostor pro nějaké zásadnější změny už regulátor nemá. Pokud by se obě strany nedohodly, vydal by ČTÚ veřejně cenový výměr, kterým by se dominantní operátor musel řídit.

Ředitel ČTÚ D. Stádník je nicméně optimistou. Jak na dotaz ČIA odpověděl tiskový mluvčí Českého Telecomu Vladan Crha, i on věří, že se firma s ČTÚ dohodne, neboť ke shodě v základních otázkách už došlo. Jednání by měla být ukončena během několika málo dnů.