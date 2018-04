ČTÚ nabídlo licence na UMTS po 6,7 miliardy

Za 6,7 miliardy korun chce Český telekomunikační úřad prodat existujícím mobilním operátorům každou ze tří licencí na mobilní sítě 3. generace UMTS. ČTK to řekl dobře informovaný zdroj, který je s podmínkami řízení seznámen. Předseda ČTÚ David Stádník se k zadání tendru dnes nevyjádřil.

Platba by se měla uskutečnit ve dvou splátkách letos a v příštím roce. Prodej licencí by tak vynesl přes 20 miliard Kč, které požaduje vláda, s tím, že letos by byla k dispozici zhruba polovina z této sumy. S příjmem celých 20 miliard Kč přitom počítá letošní státní rozpočet.

Společnosti Eurotel, RadioMobil a Český Mobil si dnes vyzvedly od ČTÚ dokumentaci k prvnímu stupni výběrového řízení. Žádosti o licence by měli operátoři předložit do 7. srpna.

Zástupci mobilních operátorů odmítli zadávací dokumentaci komentovat před jejím detailním prostudováním. Podle svých dřívějších vyjádření pro tisk jsou firmy za licence ochotny zaplatit necelé tři miliardy korun.

ČTÚ vyhlásil tendr na UMTS koncem června. V zadání výběrového řízení není stanoveno, zda nabídne čtyři licence, na které má vyčleněny volné kmitočty nebo licence tři. Tendr by měl mít dva stupně. Ve druhém stupni bude ČTÚ dražit v aukci licence neprodané v předchozí části. Licence musí ČTÚ udělit do 30. září.

Podmínkou udělení licencí v prvním stupni tendru bude předložení řádné žádosti, splnění podmínek o bezúhonnosti a odborné a finanční způsobilosti dle telekomunikačního zákona, a závazek uhradit jednorázový poplatek za právo využívat příslušné kmitočty.

Žádosti operátorů bude hodnotit řídící výbor, organizaci tendru bude zajišťovat poradenské konsorcium vedené společností Central Europe Trust. Licence budou platné po dobu 20 let.