ČTÚ nabídl UMTS licenci v prvním kole Oskarovi

Oskar by měl podle harmonogramu tendru o licenci požádat do 4. února. V případě splnění podmínek by měl operátor uzavřít s úřadem smlouvu o nabytí licence do 25. února. Pokud licenci nezíská, vypíše ČTÚ do 31. března aukci. Ta by měla skončit v červnu. V případě nesplnění podmínek stát licenci neprodá.

Vedení Oskara dosud neuvedlo, zda se bude o licenci ucházet. "Vyzvedneme si podmínky výběrového řízení a na jejich základě se rozhodneme," řekl ČTK mluvčí Petr Šindler. Firma již dříve sdělila, že o licenci na UMTS zájem má, ale jen za akceptovatelných podmínek. Podle neoficiálních informací si licenci cení na 300 až 500 milionů Kč.

Konkurenčnímu Eurotelu a T-Mobile se nelíbí především požadovaná cena za licenci. Ta je totiž o více než 1,5 miliardy nižší než částka, kterou operátoři za UMTS zaplatili v roce 2001. Podle dřívějšího vyjádření ministra informatiky Vladimíra Mlynáře vláda při stanovování ceny vycházela z vývoje hodnoty licencí v zahraničí i z faktu, že konkurenti Oskara získali při přípravě služby náskok a spustí ji zřejmě dříve. Tržní cena licence se podle ministra pohybuje kolem jedné miliardy korun. Zbytek stanovené ceny tvoří prémie za zachování srovnatelné konkurence na trhu.

Společnosti Eurotel a T-Mobile se zavázaly spustit UMTS na části území Prahy v lednu 2006. Původně firmy počítaly se zprovozněním o rok dříve, ale dosáhly odkladu výměnou za závazek splatit cenu licencí nikoliv do roku 2011, ale v letošním roce. Za licence dohromady zaplatí téměř 7,4 miliardy Kč.