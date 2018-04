ČTÚ kontroluje ceny za volání z budek Českého Telecomu

Už dříve jsme informovali o přehmatech, kterých se Český Telecom dopustil tím, že buď nesprávně, nebo nedostatečně informoval zákazníky. Posledním prohřeškem Telecomu z této řady je nedostatečné informování o zkrácení tarifního intervalu, které provedl z důvodu zvýšení sazby DPH na začátku letošního roku.

Namátkovou kontrolu veřejných telefonů provel Český telekomunikační úřad, jehož posláním je zajišťovat dodržování zákona o telekomunikacích a právních předpisů vydaných k jeho provádění, v minulém týdnu, a plánuje ji v nejbližších dnech ještě zopakovat na větším počtu telefonních budek. Řekl to jeho předseda ing. David Stádník. Ani v jednom případě přitom nebyla, podle jeho slov, na informačním panelu u kontrolovaných telefonních automatů uvedena správná délka trifního intervalu.

"Na základě informací zveřejněných v denním tisku provedl odbor státní inspekce telekomunikací Českého telekomunikačního úřadu (dále jen “ČTÚ”) kontrolu vybraného vzorku veřejných telefonních automatů. Výsledkem této kontroly je zjištění, že ani na jednom z kontrolovaných VTA není aktualizován informační panel o změně délky impulsu. Současně bylo zjištěno, že na displejích kartových VTA v Praze, krajských městech a některých obcí je poskytována informace o možnosti zjištění cen na čísle 800 123 456. Tato informace o možnosti zjištění aktuální výše cen na čísle 800 123 456 je však volajícímu poskytnuta až po cca 10 — 30 vteřinách uskutečněného hovoru. Na základě uvedených zjištění byla u společnosti ČESKÝ TELECOM, a. s., zahájena cenová kontrola, kterou bude zjišťováno, zda společnost ČESKÝ TELECOM, a. s., neporušila cenové předpisy podle § 15, odst. 1, písm. f) zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů."

Píše se v tiskové zprávě ČTÚ, vydané minulý pátek. Mezitím došlo ke změně na intraktivním ceníku. Ten v současnosti pracuje s tarifním intervalem dlouhým 104 vteřin a uvádí cenu za impuls v místním styku 3,28Kč namísto 3,42Kč (obě ceny bez DPH), jak tomu bylo dříve. Výpočet ceny volání z mincovního automatu v není v interaktivním ceníku možný do nynějška. Ale jako by toho nebylo dost, máme k dispozici kartu Trick z prosince 2003 (označena 12/03), ovšem již s vyznačením nových cen, platných po nárůstu DPH v roce 2004.

Tiskový mluvčí Českého Telecomu Vladan Crha k tomu uvedl: "ČESKÝ TELECOM obdržel rozhodnutí o úpravě cen z VTA ve druhé polovině prosince minulého roku. Z tohoto důvodu nemohly být v předstihu, resp. od začátku ledna tohoto roku změněny informace o cenách na všech infopanelech VTA (musí se připravit, vytisknout a vyměnit na všech cca 27 tisících budek)."

Toto vysvětlení je ale poněkud v rozporu s tím, co ke zpoždění uvádí tisková zpráva ČTÚ. V té se dále praví:

"Ke změně délky časového intervalu přistoupila společnost ČESKÝ TELECOM, a. s., na základě změny daně z přidané hodnoty z 5 % na 22 %, která byla schválena dne 6. 7. 2003. Zákon č. 322/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, který tuto změnu obsahuje, nabyl účinnosti 1. 1. 2004 a byl uveřejněn ve Sbírce zákonů č. 107/2003, která byla rozeslána dne 30. 9. 2003. Od této chvíle byla společnost ČESKÝ TELECOM, a. s., s dostatečným předstihem informována, že dojde u telekomunikačních služeb ke změně daně. Ve věci cen univerzální služby probíhala se společností ČESKÝ TELECOM, a. s., od léta 2003 cenová jednání, a to i ve věci změny cen u VTA. Vzhledem k tomu, že tato jednání nebyla včas ukončena, protože ČTÚ neobdržel od společnosti ČESKÝ TELECOM, a. s., potřebné podklady pro své rozhodnutí a bylo nutné povolit změnu DPH, vydal ČTÚ dne 8. 12. 2003 cenové rozhodnutí č. 02/US/2003, ve kterém povoluje společnosti ČESKÝ TELECOM, a. s., promítnutí změny sazby DPH do maximálních cen. Ten samý den bylo toto cenové rozhodnutí zveřejněno na internetových stránkách ČTÚ “www.ctu.cz" a na úřední desce v sídle ČTÚ. Z výše uvedeného vyplývá, že ČESKÝ TELECOM, a. s., uvádí ve veřejných médiích nepravdivou informaci, když tvrdí, že se o umožnění promítnout zvýšení DPH do cen dozvěděl od ČTÚ až koncem prosince."

Co by tedy měl Český Telecom udělat? Možná, že by postačila docela malá přelepka, kterou by technik Telecomu přelepil starý údaj a nahradil jej tak novým. Ale na takovou věc v Telecomu asi nikomu v současnosti nezbývá čas. Podle našich informací z blízkosti vedení divize VTA totiž naprostá většina managerů upíná pozornost k možné privatizaci. Jan Ander, kterého jsme se na tuto alternativu dalšího vývoje ptali, nám ji nepotvrdil, ale ani nevyvrátil.