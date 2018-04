ČTÚ jedná ve věci podvodného přesměrování internetu

Správní řízení ve věci podvodného přesměřování vytáčeného připojení k internetu na linky se zvýšenou tarifikací zahájil Český telekomunikační úřad (ČTÚ) se čtyřmi subjekty. ČIA to dnes potvrdil Břetislav Janík z odboru informatiky a public relations ČTÚ.

V rámci těchto řízení vydal ČTÚ předběžná opatření a účastníkům uložil zamezit přístup k internetovým službám prostřednictvím číselné řady 900. Podle dosavadních výsledků kontroly jsou nařízení respektována. ČTÚ se začal informacemi o zneužívání telefonních linek se zvýšeným tarifem zabývat v únoru a březnu na základě desítek námitek proti vyřízení reklamace. Zároveň na svých internetových stránkách radí, jaká softwarová opatření učinit na počítači, doporučuje omezit odchozí telefonní hovory a uvádí zásady bezpečného chování při práci na internetu.

Pomocnou ruku postiženým uživatelům rovněž nabízí Sdružení obrany spotřebitelů ČR (SOS), kterému se dosud na internetovou výzvu přihlásilo 105 lidí s celkovou škodou dosahující téměř dvou milionů korun. Podle Karla Pavlíka z SOS bylo téměř 100 procent z těchto případů přesměrováno na linky provozované společností Aliatel.

Jak na dotaz ČIA sdělil tiskový mluvčí Českého Telecomu Vladan Crha, společnost k dnešnímu dni eviduje více než 1,2 tisíce poškozených uživatelů. Český Telecom nemá přímý vliv na využívání takzvaných barevných linek (čísla 900, 906, 909), které jiní operátoři provozují ve svých sítích. Nevědomé přesměrování internetového připojení způsobují takzvané dialery, které zruší stávající připojení do internetu a nahradí je dražším. Spojení je přesměrováno buď do zahraničí pomocí takzvaných prvků AktiveX nebo přes zvláštní programové aplikace podobné počítačovým virům, které přepojují na barevné linky s vyšší tarifikací. Uživatel tak namísto 18 korun za hodinu připojení k internetu v slabém provozu zaplatí až 60 korun za minutu aniž by o tom věděl.