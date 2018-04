ČTÚ jde zase na ruku operátorům – čtvrtého konkurenta nepřipustí

V České republice nezačne působit čtvrtý mobilní operátor sítě GSM. Český telekomunikační úřad (ČTÚ) totiž nevypíše tendr, v němž by vybral dalšího operátora pro uvolněné kmitočty v pásmu 900 megahertzů, i když původně to byla jedna z možností. Kmitočty by podle ČTÚ nevytvořily dostatečně konkurenční síť ve srovnání s těmi současnými. Dotyčné kmitočty tak budou rozděleny současným mobilním operátorům.Novinářům to dnes řekl předseda Rady ČTÚ Pavel Dvořák.

Kmitočty se podle něj použijí na stabilizaci současného mobilního systému a přípravu pro pokročilejší technologie tak, aby v blízké budoucnosti mohla být provedena změna využívání kmitočtů. To by umožnilo vytvořit větší souvislá pásma pro jednotlivé operátory. O využití uvolněných kmitočtů pro tři současné mobilní operátory - Telefóniku O2, T-Mobile a Vodafone - se podle Dvořáka rozhodne ve výběrovém řízení. "Nepochybně bude vyhlášeno výběrové řízení. Bude to samozřejmě formou výběrového řízení, pochopitelně s omezeným počtem účastníků," uvedl.

K tomuto řešení Radu ČTÚ přivedla analýza současného trhu s ohledem na to, že uvolněné kmitočty by nevytvořily dostatečně silnou síť. "Čtvrtý operátor by byl jakési - nechci říct nedochůdče - ale jeho postavení na trhu by bylo poměrně obtížné a pravděpodobně by nedosáhl žádných rozumných tržních parametrů, aby se dostal do černých čísel (zisku)," podotkl Dvořák. "A pokud by se do černých čísel dostal, tak jsme zase na druhou stranu viděli nebezpečí vytvoření takového speciálního typu oligopolu, že by pravděpodobně oslabil slabšího hráče na trhu," dodal. Oligopol je situace, kdy na trhu působí jen několik málo firem, které potom stanovují ceny a směr vývoje celého odvětví.

Podle Dvořáka navíc nikdo z potenciálních zájemců, jako například Orange nebo investoři, o uvolněné kmitočty neprojevil předběžný zájem. Povědomí o těchto frekvencích přitom na trhu je, doplnil šéf Rady ČTÚ. Kromě tří operátorů sítě GSM na tuzemském trhu působí také mobilní operátor U:fon provozovaný firmou Mobilkom, který vedle dat a volání z pevné linky nabízí i mobilní volání prostřednictvím bezdrátové technologie CDMA, tedy jiné technologie než GSM.