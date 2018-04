ČTÚ trvá na výhodách pro čtvrtého operátora. Stávajícím se to nelíbí

Vypořádání připomínek dnes úřad prezentoval telekomunikačním firmám, kompletně jej zveřejní v pondělí 24. června. Již od zveřejnění podmínek nové aukce označují stávající operátoři vyhrazení části cenného pásma za diskriminační a zároveň nepovolenou veřejnou podporu.

Z tohoto důvodu by nemusel úřad pochodit ani u Evropské komise, kterou předseda ČTÚ Jaromír Novák o chystané aukci tento týden informoval.

Telefónica uvedla, že by mohla celou aukci v krajním případě napadnout u soudu. "Zachování podmínek aukce tak, jak jsou nyní navrženy, by pro naši společnost celý obchodní případ velmi zkomplikovalo. Současné podmínky považujeme za nevyvážené, a pokud by zůstaly tak, že budou zvýhodňovat jeden subjekt, museli bychom zvážit veškeré možnosti, tedy i případnou stížnost Evropské komisi na nedovolenou podporu," řekl ČTK mluvčí Hany Farghali.

Vodafone a T-Mobile jsou zatím zdrženlivější a chtějí si nejdřív prostudovat vypořádání připomínek, které má přes 220 stran. "Úřad navrhuje nepřiměřený zásah do trhu a své kroky jakkoliv neodůvodňuje. Navržené změny nenapomáhají tomu, aby nová aukce opět neskončila krachem," uvedl ředitel pro regulaci Vodafonu Richard Stonavský.

Vláda minulý týden úřadu uložila, aby podmínky aukce umožnily vstup čtvrtého mobilního operátora. O vstup na trh se dosud zajímala jen PPF, ale podle nového předsedy ČTÚ Jaromíra Nováka by se mohly přihlásit další firmy.

"Rychlý rozvoj nových 4G sítí a rozvoj konkurence je důležitým krokem pro hospodářský růst České republiky. Český telekomunikační úřad učiní maximum pro to, aby díky aukci měli občané ČR i firmy možnost využívat služeb sítí čtvrté generace co nejdříve," uvedl Novák.

"Záměrem úřadu je v souladu s vládním usnesením podpořit konkurenci na trhu a vytvořit prostor pro čtvrtého plnohodnotného mobilního operátora, zajistit efektivní rozdělení kmitočtů a co nejrychlejší pokrytí Česka signálem 4G," dodal náměstek předsedy Rady ČTÚ Marek Ebert.

Upravené podmínky nahrávají spekulacím během aukce

Navrhované podmínky po úpravách například umožňují, že operátoři, kteří získají kmitočty v aukci, je mohou následně dál prodat. "To podle nás nahrává spekulativnímu chování během aukce," uvedl ředitel pro regulaci Vodafonu Richard Stonavský.

Nově úřad určil maximální objem kmitočtů, které operátoři mohou vydražit v pásmu 800 MHz, a to deset MHz, tedy třetinu nabízeného spektra. Původně byl limit 22,5 MHz, ale dohromady s pásmem 900 MHz, kde fungují stávající sítě GSM.

Novinkou je také zrušení různé procentní výše příhozů na jednotných pět procent vyvolávací ceny. To má zaručit anonymitu přihazování, po které po minulé aukci volala hlavně PPF (více čtěte zde).

Rozvojová kritéria regulátor upravil tak, aby operátoři mohli začít pokrývat celé území najednou, a ne až po pokrytí zaostalejších oblastí.

ČTÚ chce aukci frekvencí v pásmech 800, 1800 a 2600 MHz vypsat na konci července. S příjmem z prodeje kmitočtů nejméně ve výši sedm miliard korun počítá letošní státní rozpočet.