Úřad hlídá pokrytí LTE, kontrolovat ho můžete on-line

Mapa zobrazuje pokrytí území signálem LTE u všech tří operátorů na frekvencích 800, 1 800, 2 100 a 2 600 MHz. Součástí je i pokrytí signálem UMTS (3G). Filtrovat můžete jednotlivé operátory i frekvence. Mapu najdete zde.

V případě pokrytí LTE není situace zatím příliš dobrá, pokryto je minimální území, a to bez ohledu na frekvence a operátora. V mapce chybí pokrytí LTE u Vodafonu, který pro tuto technologii používá i síť 900 MHz. Ale ta nebyla součástí loňské aukce, a tak ji úřad nesleduje. Přitom právě pokrytí LTE Vodafonu na frekvenci 900 MHz by mělo být v současné době největší (viz mapa operátora).

Český telekomunikační úřad v aplikaci uvádí i procentuální pokrytí obyvatelstva v jednotlivých okresech a krajích. Opět s možností filtrování operátorů a jednotlivých pásem či technologií.

Na další stránce úřad připravil i mapu s umístěním BTS (základnových stanic) pro LTE na frekvenci 800 MHz, které zatím fungují ve zkušebním režimu. K dispozici je i kompletní seznam stanic s adresami jejich umístění. Pokud vás tedy zajímá, jestli se signál LTE brzy objeví i ve vašem bydlišti, může být uvedený seznam praktickou pomůckou.