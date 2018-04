ČTÚ začíná sám hledat čtvrtého operátora

Úřad se především snažil vysvětlit, že připravovaná aukce kmitočtů pro nové vysokorychlostní mobilní sítě nemá za úkol napravit současný pokřivený stav trhu. Aukce má vlastně vytvořit zcela nový trh, který prozatím v České republice neexistuje. A tento trh by měl být dostatečně konkurenční.

K regulaci stávajících trhů bude ČTÚ používat zákonné nástroje, které mimo jiné získal i nedávnou novelou zákona o elektronických komunikacích. Snaha o regulaci se přitom bude do jisté míry překrývat s kroky prováděnými v rámci aukce, což by mělo vést k tomu, že se příští rok dočkáme větší míry konkurence na trhu. Jaká ale budou praktická opatření, ČTÚ prozatím neprozradil (tedy krom regulace propojovacích poplatků).

Další zajímavou informací byl fakt, že se úřad v rámci aukce snaží sám oslovovat potenciální zájemce o licenci. Krom našich tří současných operátorů oslovuje i významné světové mobilní operátory, investiční skupiny, které v poslední době investovaly do telekomunikačních společnosti a také velké domácí investory. Podle slov představitelů úřadu má být celkem osloveno více než 50 subjektů.

Velmi zajímavou částí prezentace pak byla diskuse nad některými v médiích uveřejněnými informacemi o aukci. Zástupce poradenské společnosti Grand Thorton vysvětloval řadu nepřesností, které byly v médiích zmíněny a přednášel postoj úřadu k některým diskutabilním podmínkám a otázkám.

Z množství citací, jich zhruba čtvrtina pocházela z textů Mobil.cz, týkajících se aukce, se úřad k našim připomínkám spíše vyjadřoval, než aby je uváděl na pravou míru. Až na jeden případ, kdy prezentující upřesňoval, kdo smí zažádat o národní roaming (sami jsme první domněnku vyjasnili v dalším článku).

Úřad například nevidí tak černě uložení podmínky národního roamingu fakticky na 7 let a povinnost velkoobchodní nabídky pro virtuální operátory na 12 let. Tvrdí, že po jisté době fungování, začne být roamující nebo kapacitu nakupující subjekt pro stávající operátory zajímavým zákazníkem a naopak se budou operátoři snažit tyto subjekty přilákat do své sítě. Tím by měl začít ještě před uplynutím povinné doby národní roaming (a také velkoobchodní nabídka) fungovat na plně komerční bázi s tím, že se úřad neobává, že by po uplynutí povinnosti stávající operátoři ostatní subjekty ze svých sítí odstřihli.

Argument je logický a v případě virtuálních operátorů ho chápeme. Až si za pár let virtuální operátor vybuduje stabilní základnu zákazníků, může být pro kteréhokoli plnohodnotného operátora atraktivní tuto masu přitáhnout do své sítě. Dvanáctileté povinné období je přitom dost dlouhé na to, aby se z počátku na operátorech parazitující virtuální operátoři mohli rozvinout a stát se pro operátory atraktivním obchodním partnerem.

Ježe v případě národního roamingu vše jednoduše záleží na tom, zda se vůbec podaří nějakého nového zájemce na český trh přilákat. Větší jistota v případě národního roamingu by byla výraznějším lákadlem.

Úřad ale také tvrdí, že v případě, kdy by se po skončení povinného období snažili stávající operátoři toho nového ze svých sítí vyštípat, a vlastně by pracovali na jeho likvidaci, má regulační nástroje, kterými může zasáhnout. V této souvislosti také poprvé padla zmínka o tom, že současný telekomunikační zákon například umožňuje regulátorovi nařídit operátorům funkční separaci: tedy oddělení provozní a síťové části do nezávislých společností. Úřad ale dodává, že toto je extrémní varianta a že na českém trhu k ní s nejvyšší pravděpodobností nebude potřeba přistupovat. Kromě ČTÚ může také v případě komplikací na trhu zasáhnout úřad na ochranu hospodářské soutěže.

Telekomunikační úřad si je vědom toho, že vstup zcela nového celoplošného operátora na český trh je finančně velmi nákladná záležitost. Reaguje tím na výtku Mobil.cz, že v Evropě není v současné chvíli asi žádná dostatečně silná telekomunikační skupina, která by mohla dotovat několikaleté budování sítě v zemi s velmi vysokou penetrací simkaret. Podle svých slov úřad dělá pro nalákání zájemců maximum, ať už v rámci podmínek, tak v rámci oslovování potenciálních zájemců. Úřad také podle všeho požádá vládu, ministerstvo průmyslu a obchodu a také ministerstvo zahraničí o pomoc při hledání silného partnera.

ČTÚ si, zdá se, přilákání nového hráče na český trh velmi přeje. Na druhou stranu v podmínkách je také stanoven velmi rychlý rozvoj nových sítí. V tomto případně rekordní, v Evropě pravděpodobně nikde takto přísné a rychlé rozvojové podmínky prozatím uloženy nebyly. Toto v kombinaci se snahou lákat nového operátora se pochopitelně nelíbí stávajícím operátorům, ale zároveň je rychlý rozvoj nových sítí problematický i pro nového zájemce.

I po detailnějším vysvětlení podmínek aukce tak stále nejsme příliš optimističtí v tom, že se podaří na místní trh nalákat nového velkého hráče. Máme také více jasno v podmínkách aukce, byť ČTÚ je v nich často schizofrenní a tam, kde zdánlivě nahrává novému operátorovi, vzápětí nasadí nějaký faul. Mnohé se může ještě změnit s připomínkami, které úřad momentálně sbírá. Z dosavadní rétoriky úřadu lze ale jen těžko usuzovat, jakým směrem by se mohly podmínky posunout.