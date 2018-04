ČTÚ chce, aby Telecom zlevnil a pokryl zvýšení DPH

Český telekomunikační úřad chce přimět Český Telecom, aby s ohledem na přeřazení poplatků za telekomunikační služby do vyšší sazby DPH příští rok snížil ceny služeb. Agentuře Reuters to řekl zdroj z úřadu s tím, že Telecom na příští rok požaduje souhlas k dalšímu zvýšení cen, jak to činí každoročně.

Telecom tvrdí, že musí zvýšit ceny, aby vyrovnal potřebu velkých investic, k nimž musel v minulosti přistoupit. Investice do rozšíření a modernizace telekomunikační sítě totiž Telecomu nařídil stát. Telekomunikační úřad ale trvá na tom, aby podnik v příštím roce většinu cen snížil.

Od příštího roku budou telekomunikační poplatky přeřazeny z nižší sazby DPH do sazby vyšší, tedy z pěti na 22 procent. Mírný pokles daně z příjmu právnických osob tento vliv smaže pouze z menší části.

Spor o zvýšení cen svých služeb Telecom s vládními úředníky vede každý rok a jiné to nebude ani letos. ČTÚ navrhuje, aby Telecom průměrnou cenu vybraných služeb zvýšil maximálně o pět až 13 procent, což je méně, než jsou náklady daňového zvýšení. Takový růst si tedy vyžádá snížení ceny základních služeb, pokud se v úvahu vezme efektivní zvýšení daní o 15,8 procenta.

Telecom uvedl, že bude chtít zvýšit ceny alespoň v takovém rozsahu, aby růst překryl zvýšení daní. Podnik zároveň pohrozil, že odepíše část své infrastruktury, pokud mu regulační úřad záměr neschválí. Zdroj z ČTÚ ale tvrdí, že Telecomu nelze vždy ustoupit a že je nutné vzít v úvahu například růst produktivity v Telecomu a pokles počtu zaměstnanců, mimo jiných skutečností.

Odpisy by byly v souladu s mezinárodními účetními standardy a Telecom by kvůli nim mohl z hospodaření letošního roku vykázat ztrátu. Zástupci Telecomu se ale k názoru ČTÚ nechtějí vyjadřovat do doby, než skončí jednání. Tržby z provozování pevných linek se na celkových tržbách Telecomu podílejí z převážné části.