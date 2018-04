ČTÚ zveřejnil termíny aukce, nový operátor může být znám v listopadu

ČTÚ pořádal workshop proto, aby subjektům, které připomínky podaly, úřad vysvětlil, proč byly některé přijaty a jiné zamítnuty. Většinu zásadních změn už přitom úřad představil na nedávné konferenci týdeníku Euro (více v předchozím článku o konferenci a připomínkách), tentokrát se jen některými oblastmi zabýval podrobněji.

Hlavní novinkou je tak zveřejnění předběžného harmonogramu celé aukce. Úřad ještě tento týden vyhlásí samotné výběrové řízení a zveřejní celou finální dokumentaci. Podle náměstka předsedy Rady ČTÚ Marka Eberta by se tak mělo stát ještě ve čtvrtek 12. července. Přihlášky zájemců bude úřad přijímat do 10. září, otevírání obálek s nabídkami se pak bude konat o den později.

Právě tehdy bychom se tak měli dozvědět, kdo se vůbec do celé aukce přihlásil a kdo tedy má o kmitočty pro nové mobilní sítě zájem. Zároveň je termín otevírání obálek 11. září posledním závazným termínem, ostatní data už jsou pouze orientační a záleží na tom, jak rychle bude úřad schopen postupovat (ať už z hlediska vlastních kapacit nebo z hlediska případných komplikací).

Pozvání do aukce by uchazeči, kteří splní podmínky pro vstup, měli dostat do 12. října. O necelý měsíc později, 9. listopadu, proběhnou školení zájemců a dvě zkušební aukce. Samotná aukce by se mohla konat 26. listopadu a v následujících dnech by tedy mohly být známy její výsledky: tedy kdo skutečně vydražil abstraktní body. Ještě do konce listopadu bychom tak mohli znát i jméno nového mobilního operátora, který by mohl začít působit na českém trhu. Pokud se tedy takový vůbec najde.

Vyvolávací ceny bloků frekvencí Pásmo 800 MHz blok A1 (sousedí s televizním vysíláním, šířka 2x5 MHz): 800 mil. Kč 5 bloků A2 (2x5 MHz,): 900 mil. Kč Pásmo 1 800 MHz blok B1 (2 x 15,6 MHz, vyhrazený pro nového zájemce): 375 mil. Kč blok B2 (2 x 0,2 MHz): 5 mil. Kč 9 bloků B3 (2 x 1 MHz): 24 mil. Kč Pásmo 2 600 MHz 14 párových bloků C (2 x 5 MHz): 80 mil. Kč 9 nepárových bloků D (5 MHz): 40 mil. Kč

Dokončení celé aukce se protáhne až do příštího roku. Těsně před Vánoci, konkrétně 21. prosince, by se totiž vítězové aukce utkali v jakémsi druhém kole, kde budou podávat nabídky na přednostní výběr konkrétních bloků frekvencí. Samotné přidělení frekvencí, a tedy možnost začít je používat, pak podle ČTÚ proběhne zhruba v lednu roku 2013.

O konkrétních zájemcích o frekvence pro mobilní sítě čtvrté generace můžeme stále jenom spekulovat, tyto spekulace můžeme částečně vyvozovat z toho, kdo podával připomínky a kdo byl přítomen na samotném workshopu. Pochopitelně si jej nenechali ujít představitelé současných tří GSM operátorů. Dále se účastnili zástupci Správy železniční dopravní cesty a Českých radiokomunikací.

Ti ale většinou jen brání své zájmy, SŽDC se chce ujistit, že nové sítě nebudou rušit jejich GSM-R síť používanou k bezpečnostní komunikaci, Radiokomunikace se zase obávají rušení televizního signálu. I když je pravda, že ČRa by mohly teoreticky mít zájem i třeba o nepárovou část spektra 2 600 MHz.

Radiokomunikace totiž už připojení k internetu pomocí řady poměrně nezvyklých technologií nabízí, ale v podstatě jenom firemním zákazníkům. Je tedy otázkou, zda by byly schopny naplnit rozvojová kritéria a zda vůbec má firma zájem na tom, zabývat se prací s rezidenčními zákazníky. Současná orientace společnosti, která například v roce 2009 prodala své ADSL rezidenční zákazníky T-Mobilu (v tom má majitel ČRa stále podíl), tomu však nenapovídá.

Přítomni byli také zástupci Dial Telecom a telekomunikační skupiny ha-vel. Ani jedna z firem ale nejspíš samostatně nedisponuje takovými finančními prostředky, aby byla schopna vystavět zcela novou telekomunikační síť. Dle našeho soudu firmy spíše zvažují možnost stát se virtuálním mobilním operátorem. Tomu odpovídá i fakt, že ha-vel se snaží v poslední době na veřejnosti zviditelnit například tím, že se stává partnery hudebních festivalů (naposledy oznámil partnerství Colours of Ostrava).

Jediným opravdu vážným novým zájemcem o stavbu sítě se tak ze subjektů, které podaly připomínky, jeví finanční skupina PPF. Právě její zástupce byl na workshopu nejaktivnější, co se kladení dotazů týče. Ujišťoval se především, jak budou fungovat závazky národního roamingu a jaké šance má případný nový hráč na získání určitých spekter.

Tady totiž ČTÚ provedlo mírné změny, které byly avizovány už na konferenci týdeníku Euro, ale které byly konkretizovány až v rámci workshopu ve vysočanském hotelu Clarion. Pro nového operátora je tak nově v pásmu 1 800 MHz vyhrazen blok 2 x 15,6 MHz namísto dosavadních 2 x 15 MHz. Dodatečná část spektra má zajistit dostatečný dostup LTE signálu od signálu stávajících GSM sítí, aby nedocházelo k rušení. Adekvátně byl zmenšen blok B2, který má nově pouze 2 x 0,2 MHz.

Detailněji vysvětlen byl také spektrální limit 2 x 22,5 MHz, který platí společně pro pásma 800 a 900 MHz. To znamená, že stávající operátoři si mohou v nově draženém pásmu 800 MHz každý koupit blok o velikosti maximálně 2 x 10 MHz, nový hráč může z přídělu zkoušet získat až 2 x 20 MHz (k dispozici je celkem 2 x 30 MHz). Je to dáno tím, že současní operátoři mají už v pásmu 900 MHz přiděleno 2 x 10 MHz (Vodafone) a 2 x 12,5 MHz (T-Mobile a Telefónica). Žádosti o vyhrazení jednoho bloku 2 x 10 MHz pro nového hráče, které vycházely většinou právě od PPF, zůstaly úřadem nevyslyšeny.

Novinkou jsou také drobné úpravy některých rozvojových kritérií a podmínek. Podmínka využití celého spektra a tedy pokrytí všech okresů s navrhovaných skupin A a B byla prodloužena na 7 let, pro nového hráče dokonce na 8 let. Nově je zavedena lhůta 2 roky od doby přídělu do začátku poskytování komerčních služeb. Pokrytí 3G se může do splnění rozvojových kritérií započítávat 5 let nezávisle na tom, zda bude operátor svou síť poskytovat k národnímu roamingu.

2G a 3G roaming budou muset stávající operátoři případnému novému hráči garantovat po dobu 10 let od doby přídělu frekvencí, 4G roaming pak bude muset každý z operátorů nabízet po celou dobu platnosti licence. Nárok na něj bude mít případný nový hráč jen v místech, která nemá pokryta vlastní sítí (tím na pokrytých místech ale nezaniká nárok na 2G a 3G roaming). Pokud některý ze stávajících operátorů nezíská příděl v pásmu 800 MHz, bude zde rovněž mít nárok na národní roaming.