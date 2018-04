ČTÚ nabídne kmitočty pro rychlý internet. Vyvolávací cena je 85 milionů

Kmitočty jsou podle úřadu vhodné zejména pro kapacitní pokrytí lokalit s vysokou koncentrací potenciálních uživatelů s působností na celém území Česka. Lze je využít například pro technologie LTE, wi-fi nebo WiMAX.

Případní zájemci se musí zavázat, že do dvou let síť spustí v komerčním provozu a do pěti let začnou využívat celý rozsah přidělených kmitočtů. Držitel přídělu o velikosti 40 MHz musí do pěti let pokrýt čtvrtinu malých obcí do pěti tisíc obyvatel a alespoň 30 procent lidnatějších obcí. Pro vydražitele dvojnásobně široké části pásma platí, že ve stejné lhůtě bude muset pokrýt alespoň 40 procent malých obcí a 45 procent obcí nad pět tisíc obyvatel.

„Vedle podpory hospodářské soutěže v oblasti vysokorychlostního přístupu k internetu mají podmínky aukce zaručit, že s přiděleným spektrem budou operátoři hospodařit efektivně,“ uvedl předseda ČTÚ Jaromír Novák.

Zájemce o kmitočty bude rovněž muset po dobu pěti let poskytovat velkoobchodní nabídku služeb, které budou na vydražených kmitočtech poskytovány. Do šesti měsíců od spuštění komerčního provozu musí zveřejnit referenční nabídku.

Ještě letos chce ČTÚ v další aukci nabídnout také zbylé frekvence pro LTE v pásmech 1 800 a 2 600 MHz, které neudal v aukci z roku 2013. Za prodané kmitočty v pásmech 800, 1 800 a 2 600 MHz tehdy od mobilních operátorů obdržel částku v celkové výši 8,5 miliardy korun.