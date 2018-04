KOMENTÁŘ: Příchod čtvrtého operátora není pravděpodobný

Po první vlně informací o připravovaných podmínkách aukce se zdá, že národní telekomunikační operátor se snaží alespoň částečně odčinit své hříchy z minulosti. Regulátor totiž v poslední době čelil velké vlně kritiky. V podmínkách aukce si ale příliš vyskakovat nemohl, protože spoustu toho, co v minulosti operátorům dovolil a zaručil, vzít zpět nemůže.

Alespoň to můžeme konstatovat ještě před detailním prostudováním více než padesátistránkového dokumentu, který má podmínky podrobně představit. Zveřejnil je v úterý.

Příchod čtvrtého operátora na český trh se jeví jako málo pravděpodobný. A to i přesto, že úřad na poslední chvíli podmínky mírně upravil tak, aby vstupu nového hráče nahrávaly více.

Roaming ano, virtuálové ne

Sarkastický šéf ČTÚ "Předpokládám, že když tu jsou takové tlaky na čtvrtého operátora, tak prodáme všechny nabízené kmitočty," řekl v pondělí šéf Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) Pavel Dvořák. A řekl to s pořádnou dávkou sarkazmu.

Podmínka velkoobchodní nabídky bude platit jen pro nově nabyté frekvence, naopak podmínka národního roamingu pro případného nového hráče se bude vztahovat i na stávající 2G a 3G sítě. A zde je asi největší možný zádrhel připravované aukce.

Stávajícím operátorům se určitě nebude líbit a budou ji zřejmě rozporovat. Důvod je jednoduchý a dá se nazvat jako ochrana investic. Operátoři totiž frekvence pro 2G a 3G získali za nějakých podmínek a za nich se rozhodli do sítí investovat peníze. Teď by se ale podmínky zpětně měnily.

Větší problém by ale měli s příkazem pustit do svých stávajících sítí virtuální operátory. Důvod je zřejmý: virtuální operátoři na trhu nic neinvestují, nestaví sítě, jen by tlačili na cenu. Nový hráč, který bude síť stavět, bude investovat do rozvoje infrastruktury, kterou si na oplátku od něj budou moci pronajmout i stávající operátoři. Sice tak případnému novému subjektu budou muset částečně ustoupit, ale on jim pro změnu může pomoci v budování pokrytí novými sítěmi.

Cena v neprospěch všech

Dalším mírným zádrhelem může být cena. Ta je totiž vyšší, než se všeobecně očekávalo. Souhrnná vyvolávací cena všech frekvencí je zhruba 9,2 miliardy korun. Na jednu stranu je to částka, která zhruba odpovídá ročnímu zisku našich dvou největších operátorů. Žádný ze současné trojice operátorů si tak frekvenci sice nebude mít problém koupit. Jenže často deklarovaný záměr ČTÚ nezískat z aukce za každou cenu co nejvíc peněz a hrát ve prospěch rychlého rozvoje nových sítí, v podstatě dostává první ránu pod pás.

Vyšší cena je o to výraznější hradbou pro případného nového hráče na českém trhu. Ten rovněž mohl původně počítat jen s menšími investicemi do samotné licence a mohl si vyhradit více prostředků na budování vlastní sítě. Zatímco pro stávající operátory je několik miliard akceptovatelná částka, pro někoho, kdo nebude v Česku mít miliony zákazníků po řadu následujících let, je to částka velmi vysoká.

Kdo za tím stojí

Aukce frekvencí na nové mobilní sítě je tak stále více zahalena otazníky. Po pondělním předběžném oznámení podmínek se například začaly vynořovat hlasy ohledně různých lobbistických skupin.

Na ČTÚ byl kvůli připravované aukci vytvářen obrovský tlak, a to doslova ze všech stran. Operátoři jistě chtěli co nejlepší podmínky pro sebe, tlak přicházel i z politických kruhů a to ať už ohledně možnosti vstupu čtvrtého operátora, tak ohledně maximalizace zisků z aukce. I samotné zveřejnění podmínek bylo odloženo, protože si je na poslední chvíli vyžádal k doplnění ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba. Tlak vytvářela i veřejnost, za níž se také výrazně postavily některé skupiny, u kterých není zcela jasné, kdo za nimi stojí.

Výsledek aukce těžko předvídat

Jak aukce může dopadnout, lze těžko předjímat. Scénářů je mnoho, ale detailněji je nemá příliš smysl rozebírat dříve, než uvidíme konkrétní podmínky tak, jak je má ČTÚ dnes zveřejnit. Jakmile tak úřad učiní, vrhneme se na jejich studium a rozbor.

Zatím je jisté, že ČTÚ v podmínkách balancuje na hraně toho, co si může dovolit. Podle toho také mohou vypadat výsledky aukce. Je možné, že operátoři budou opravdu podmínky aukce rozporovat nebo se budou tvářit, že za daných podmínek nemusí mít o kmitočty zájem. Nejpravděpodobnější ale je, že se nakonec stejně velká trojka kompletně zúčastní. Otázkou zůstává příchod nového hráče. Ten je zatím spíše jakýmsi bájným mýtem. Konkrétního zájemce prozatím neznáme a asi delší dobu ani znát nebudeme. Otázkou je, jestli opravdu čtvrtý zájemce existuje. Zatím to pro uživatele tak růžově nevypadá.