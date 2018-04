ČTÚ: Ano, máme nejhorší ADSL v Evropě

Čeští uživatelé internetu se vysokorychlostního připojení ADSL dočkali později než všechny země Evropské unie. Z kandidátských zemí nás předběhly všechny kromě Slovenska. A aby špatných zpráv nebylo málo, tak podle zveřejněné srovnávací studie Českého telekomunikačního úřadu máme nejpomalejší a nejdražší ADSL v Evropě. Pozitivní je, že situace s českým ADSL už se nemůže zhoršovat a může nastat jenom obrat k lepšímu. V budoucnu dojde k poklesu cen a zvýšení přenosových rychlostí.

Studii i s přílohami najdete zde (formát PDF, stránky ČTÚ).

Český telekomunikační úřad začal na studii pracovat na popud ministra informatiky Vladimíra Mlynáře. Ten je pod silným tlakem uživatelské veřejnosti a alternativních operátorů, kteří tvrdí, že ADSL je u nás drahé a Českého Telecomu, podle nějž je české ADSL srovnatelné s Evropou. Proto požádal ČTÚ jako nezávislý úřad, aby zpracoval srovnávací studii, ze které je možné vycházet.

Je těžké najít kritéria pro srovnání

Odborníci Českého telekomunikačního úřadu od počátku naráželi na skutečnost, že nejnižší rychlost nabízená Českým Telecomem (192 kb/s) nikdo jiný v Evropě nepoužívá. Minimální nabídky jiných evropských operátorů začínají na rychlosti 256 kb/s. „Stávající parametry odpovídají podmínkám, za kterých byly služby založené na ADSL poskytovány v době zavádění technologie v jiných zemích,“ komentuje skutečnost tiskový mluvčí Telecomu Vladan Crha.

Český Telecom sice nabízí pět rychlostí ADSL, jenže nejpomalejší variantu si především z cenových důvodů vybírá 80 % zákazníků. Ostatní čeští operátoři mohou nabízet stejné rychlosti jako Telecom. Přeprodávají totiž jenom velkoobchodní nabídku Českého Telecomu. Aby mohli nabízet jiné rychlosti a jiné parametry služby, museli by mít přístup co nejblíže k zákazníkovi. To lze realizovat zprostředkovaně prostřednictvím bitstream accessu nebo přímo na zařízeních DSLAM v řídících ústřednách HOST. Ani jednu z těchto možností ovšem Český Telecom nenabízí a žádná česká legislativa nebo nařízení regulátora ho k tomu nenutí.

Výsledek záleží na úhlu pohledu

Pokud by se srovnaly jenom ceny za nejlevnější variantu ADSL u dominantních operátorů, zařadí se Telecom pod evropský průměr (42,4 € měsíčně oproti průměru 58,5 €). Jenže zahraniční operátoři nabízejí mnohem více služeb (e-mailové schránky, pevné IP adresy, webový prostor) a především vyšší rychlost. „Český Telecom si je vědom skutečnosti, že za zmíněnou cenu základní varianty získávají čeští zákazníci v současné době nižší přenosové rychlosti než uživatelé v zemích, kde jsou služby založené na bázi ADSL poskytovány již několik let. Cílem Českého Telecomu je postupně se i v této oblasti dostat na úroveň srovnatelných zahraničních operátorů,“ odkrývá Crha uvažování Telecomu.

Český telekomunikační úřad stejně jako Český Telecom odmítá srovnávat přepočtenou cenu za přenosovou kapacitu (např. 1 Mb/s). Zákazník si totiž kupuje službu s různými parametry a platí jinou cenu. Lepší je proto srovnávat rychlosti, které nabízí konkurence. Kdybyste si chtěli pořídit u nás stejnou rychlost, jaká je obvyklá v zahraničí (256 kb/s nebo 512 kb/s), zaplatíte u nás několikrát více (konkrétní ceny najdete v dokumentech ČTÚ).

Telecom je zprávou ČTÚ částečně potěšen

I když studie Českého telekomunikačního úřadu nevyznívá pro Telecom příznivě, ten je přesto některými jejími pasážemi potěšený. „Rychlost pro koncové uživatele není přímo závislá na agregačním poměru, tzn. že nelze dělit rychlost poskytované služby 50 resp. 20 podle výše agregačního koeficientu označovaného jako overbooking,“ píše se ve zprávě ČTÚ. „Český Telecom vítá odmítnutí zavádějících argumentů kritizujících tzv. agregační poměr. Regulátor potvrdil fakt, že rychlost pro koncové uživatele není přímo závislá na agregačním poměru,“ komentuje zmiňovanou pasáž Telecom.

I když Telecom tvrdí, že uživatelé vysoký agregační poměr nepoznají (a skutečně nelze dělit rychlost ADSL agregačním poměrem), žádný z poskytovatelů ADSL dosud nesdělil, jakou minimální a průměrnou rychlost si uživatel vlastně kupuje. ČTÚ navíc zřejmě dokázal zjistit agregační poměr zahraničních operátorů, které je zřejmě v zahraničí nižší (podle korespondentů sdružení Internet pro všechny). V této oblasti tak zůstává více otázek nezodpovězených, což může právem vést uživatele ke kritizování agregačního poměru.

Telecom má co zlepšovat

Podle Telecomu je také významné stanovisko Českého telekomunikačního úřadu, že nelze srovnávat cenu přepočtenou na jednotku přenesených dat. V tomto srovnání, které je skutečně velmi virtuální, totiž Telecom dopadá velmi špatně a to při přímém srovnání nebo srovnání při přepočtu na paritu kupní síly.

Studie Českého telekomunikačního úřadu je rozhodně spíše opatrná a volí velmi diplomatické formulace. Podle Miloslava Sovy ze sdružení Internet pro všechny jsou v ní dokonce faktické chyby (článek na stránkách sdružení). „Přesto lze konstatovat, že srovnání nevyznívá pro Telecom příznivě,“ uvádí se v závěru zprávy. Iniciátor studie ministr Mlynář se k ní dosud nevyjádřil. Přesto ale bude mít s Telecomem o čem diskutovat. Mlynářovo ministerstvo a Českým telekomunikačním úřadem by nyní měli vytvořit tržní podmínky v telekomunikacích, aby příští podobná studie dopadla pro Českou republiku mnohem lépe, bez ohledu na případné obstrukce ze strany Českého Telecomu.