Čtěte čárový kód mobilem

Mobilní telefony dnes mají mnoho nejrůznějších funkcí. Přesto neumí všechno, a tak chceme-li od nich něco víc, musíme se s tím buď rozloučit, nebo si pomoci nějakým přídavným zařízením. Na trhu je již plno přídavných modulů pro přehrávání rádia, MP3 souborů nebo takových, které rozšiřují schopnosti telefonu o komunikaci přes bluetooth. Existuje však i přídavné zařízení, které z vašeho mobilu udělá čtečku čárových kódů. V kombinaci s vhodnou aplikací se tak váš telefon může stát pomocníkem v obchodě, ve skladu, na cestách, při inventarizaci a vůbec kdekoliv, kde se používají čárové kódy.

Zařízení iScan je určené k napojení na telefony Ericsson. Podobně jako originální moduly od výrobce se napojuje přímo na systémový konektor. Navazuje tedy přímo na mobil a tvoří jedno celistvé tělo, není mezi nimi žádný kabel. Na spodním konci zařízení je ukryté čtecí zařízení, snímající a rozpoznávající čárové kódy. Čtečka má také svou vlastní paměť, do které lze uložit až padesát zaznamenaných kódů. Energii si modul bere přímo z baterie telefonu. Tím však spolupráce mezi oběma zařízeními zdaleka nekončí.

Především, celé ovládání čtečky obstarává právě mobilní telefon. Jednoduché aplikace pro použití k různým účelům lze nejen získat přímo od výrobce, ale také si je můžete poměrně snadným způsobem vytvořit v programu Application Designer. Ten se dodává přímo s iScanem a umožní vám v jednoduchém grafickém prostředí programu ve Windows navrhnout svou vlastní aplikaci za použití základních příkazů. Jde především o Naskenování kódu a Zadání počtu kusů. Vytvořená aplikace se pak do Ericssonu nahraje přes SMS.

Z telefonu tedy zařízení ovládáte, ale také jím můžete naskenované kódy odesílat jako data, například do počítače s komplexnějším programem na zpracování informací – například inventární program nebo kasa. Stačí mít na počítači nainstalovaný iScan Application Server, který se postará o přijetí dat z telefonu a jejich import do potřebného formátu. Nemusíte se však bát, že by modul iScan zrušil v době, kdy ho máte připojený k telefonu, klasické přístroje. Můžete dál dělat vše, co váš mobil dovede, dokonce díky konektoru na iScanu můžete připojit hands-free nebo nabíječku, i když je na konektoru připevněna právě čtečka.

iScan si dokáže poradit s těmito typy čárových kódů: Barcodes Decode,UPC/EAN, Code 39, Code 93, Discrete 2 of 5, Code 128, Codabar, MSI symbologies.

Zařízení na čtení čárových kódů vyrábí i Ericsson, ovšem ten ho přímo spojuje s WAPovou aplikací. Čtečka tak funguje jen jako nástroj zprostředkovávající zadání WAPové adresy. Když jste připojeni a přečtete určitý kód, přístroj prohledá databázi odkazů vedenou firmou ConnectThings a zjistí, zda nejde o čárovou interpretaci nějaké WAPové adresy. Více se o tomto modulu dozvíte zde.

Přestože scaner čárových kódů není příslušenství pro každého, ti, kdo ho využijí, si ho naopak nebudou moci vynachválit. Může jim totiž ušetřit spoustu potíží, zmatků a hlavně zbytečného přenášení věcí. Budou li totiž potřebovat kontrolovat mnoho věcí vybavených čárovými kódy, například ve velkém zastrčeném skladu, není nic snazšího, než vzít si s sebou Ericsson a iScan.