Čtenáři sobě: Vznikne u nás mobilní monopol?

Mluvčí RadioMobilu pan Hájek v silvestrovském Zpravodajském deníku TV Prima s bohorovností sobě vlastní sdělil zákazníkům Eurotelu a Oskara, že pokud budou i po únoru 2003 chtít zasílat svým známým v síti T-Mobile esemesky z webu, ať si pořídí alespoň Twist kartu, aby se jim měly z čeho odečítat poplatky za zasílané SMS. Jelikož zprávy na Primě letos nebyly laděny v aprílovém duchu, tudíž pana Hájka je třeba brát naprosto vážně. A pakliže ho budeme brát vážně, znamená to, že přituhuje a uživatelům všech mobilů v Čechách mohou reálně nastat zlé časy.

Od chvíle, kdy RadioMobil zveřejnil své záměry, jsem měl výhrady k médiím za to, jak sugestivně podávají zprávu, že T-Mobile zpoplatnění SMS brány zavádí "jako první". Po silvestrovském výroku pana mluvčího se však musím znovu zamyslet nad zprávami o tom, že ostatní operátoři "vyčkávají" a že jejich mluvčí do budoucna zpoplatnění SMS brány také "zcela nevyloučili". Dosud však podle médií "vyčkávají" pouze na to, zda T-Mobileovi u zákazníků zkrátka projde, že budou muset platit za SMS z webu. Nemluví se třeba o tom, nakolik budou zákazníci spokojeni s nově vzniklou povinností registrovat se na portálu www.t-zones.cz, který jako jediný má zasílání SMS umožňovat a ke kterému mají přístup pouze majitelé karet T-Mobile. Teď toto nemluvení prolomil sám mluvčí operátora a z jeho výroku vyplývá upřímné přiznání, že cílem akce je ve skutečnosti získat nové zákazníky a zvýšit prodej Twist karet. Jedná se bezesporu o novou strategii náboru klientů. Na slevy přístrojů už nasycený trh neletí, naše služby jsou příliš levné, snižování cen tedy nepřichází v úvahu. Zajisté by se dala do nekonečna vymýšlet lákadla v podobě dárků k Twist sadám, 20 % volných minut navíc k paušálům či dočasného zlevnění volání do vlastní sítě na 1 korunu o víkendech. Ale my to zkusíme jinak. Pokusíme se nabrat do "sítě" nové zákazníky - zároveň zákazníky jiných operátorů, jiní lidé už nejsou - metodou jednoduchého nátlaku: zkrátka jim zablokujeme svobodný přístup k jedné populární internetové službě a tuto službu vyhradíme pouze "členům sítě" T-Mobile. Kdo se k "síti" nepřidá, zůstane mimo hru.

Ve světle tohoto myšlení získává "vyčkávání" konkurence na významu. Zpoplatnění SMS brány je jednoduchý krok a co vlastně brání konkurenčním operátorům, aby k němu kdykoli také přistoupili. Buďme tedy chvíli maximalisté pochmurných vizí. Dobrá, řekněme, že za půl roku ohlásí Eurotel, že zpoplatňuje svoji SMS bránu a přístup k ní vyhrazuje pouze zákazníkům své vlastní sítě. Kdo chce poslat SMS z webu na Eurotel, ať si pořídí alespoň Go, aby měl právo se zaregistrovat na speciálním portálu (stane se jím www.mobiljuice.cz?). Oskar počká půl roku, udělá totéž a také řekne: Lidi, nakupte si Oskarty. Výsledek? Pokud mobilní uživatelé budou i nadále chtít využívat služeb, které dosud měli volně přístupné a zadarmo (například si mezi sebou posílat esemesky z webu), a pokud přistoupí na takto diktované podmínky, budou muset zkrátka vlastnit karty všech tří mobilních operátorů! Že to není tak neschůdná cesta ukazuje již dnes stále rostoucí počet uživatelů, kteří jsou zákazníky alespoň dvou operátorů. Přibrat k tomu operátora třetího nebude pro nikoho nepřekonatelný problém, ani ekonomicky, pokud firmy budou nabízet svoje SIMky za takových podmínek, jako například před posledními vánocemi Eurotel (Go za 150,- korun). Nyní tedy bude záležet hlavně na tom, kolik lidí si ony podmínky nechá líbit a jednoduše se jim přizpůsobí. Pokud většina nebo dokonce všichni mobilní uživatelé budou vlastnit SIM karty všech tří mobilních operátorů, pak už v tuto chvíli máme monopol jako vyšitý! Těžko si mohou konkurovat tři operátoři, pakliže všichni uživatelé využívají služeb všech tří.

A co se může zrodit z takovéto situace? Představitelné je pouze jedno logické východisko. Jeden ze tří operátorů jednoho dne přijde a předloží svým dřívějším konkurentům nabídku, která se neodmítá. Zkrátka řekne: Přátelé, odstraňme jeden drobný technický nedostatek a usnadněme život všem našim uživatelům! Ať nemusí nosit u sebe tři mobily, případně ať nemusí rozebírat telefon a překládat SIMku, kdykoli budou potřebovat některou z našich vyhrazených služeb (taky ještě nikdo neřekl, že SMS brána je poslední službou, která se má v T-Mobileu v budoucnu schovat pod speciální registraci). Vyjděme jim vstříc i ekonomicky, ať nemusí platit tři různé paušály, případně dobíjet tři různé kupony. My našim uživatelům dnes komplikujeme život jen tím, že jsme tři, a naši zákazníci si určitě velmi oddechnou, pokud jim pomůžeme používání našich služeb usnadnit a na paušálech (kuponech) ušetřit, což je možné pouze za předpokladu, že budeme jeden!

Nemusíme dlouho pochybovat o tom, že jedním z prvních kroků takového Super T-Mobile by bylo "sjednocení cen" za volání do dosud různých mobilních sítí zhruba ve stejném duchu, jak to chce T-Mobile zavést ve své síti nyní.

V takto načrtnuté představě vývoje náhle získává jednoduchou logiku i celá řada dalších maličkostí, které T-Mobile chystá. Například to, že z placené brány T-Mobileu má uživatel mít nově možnost rozesílat SMS na sítě všech českých operátorů v Čechách (s využitím jejich bezplatných bran) a dokonce i do zahraničí. Jak se asi budou tvářit Eurotel a Oskar na to, že na přenosu SMS od jednoho operátora k druhému vydělává pouze jejich konkurence? Jak dlouho vydrží z toho sami nic nemít?

Vraťme se k otázce, zda Eurotelu a Oskarovi vlastně tedy něco brání v zavedení placené SMS brány na stejných principech, jak se o to nyní pokouší T-Mobile. Samozřejmě ano: měla by jim v tom bránit důvěra zákazníka, poctivost a odpovědnost vůči zákazníkovi, případně strach ze ztráty jeho důvěry. Pakliže tyto věci i nadále zůstanou pro Oskara i Eurotel hlavní prioritou, nemůže k ničemu takovému dojít. Kde však vzít jistotu, že se oba "vyčkávající" operátoři právě teď nerozhodují, zda své priority nepřehodnotit?

T-Mobile priority přehodnotil v okamžiku oznámení plánovaných změn a důvěru svých zákazníků definitivně obětoval. Důvěra zákazníků se obětuje buď z blbosti, anebo ve jménu nějakého vyššího cíle, vyššího, než je zvýšení rentability o pár promile. A to zakládá pravděpodobnost, byť by byla sebemenší, že se výše načrtnutý scénář vzniku monopolu naplní. Tím pádem problém jménem "zpoplatnění SMS brány" přestává být problémem pouze zákazníků T-Mobile. Proti postupu společnosti by už teď měli oprávněně protestovat zejména všichni uživatelé internetu. Své výhrady by si neměli nechávat pro sebe ani majitelé karet Eurotel a Oskar.

Hlavní odpovědnost však nyní leží na zákaznících T-Mobile. Je to vůbec poprvé, kdy právě na uživatelích služeb sítě mobilního operátora záleží především, jak se zachová firma a jak se bude vyvíjet dál telekomunikační trh! Zákazníci T-Mobileu mohou vyhlásit heslo "bojem za zachování bezplatné SMS brány T-Mobile bráníme vzniku mobilního monopolu", a jakkoli choře by to znělo, nejlépe vystihuje obavu z nejhoršího.

Co zákazníci T-Mobile mohou udělat už teď: Paradoxně nejpřirozenější reakce, jakou je přechod ke konkurenci, nezabrání načrtnutému vzniku monopolu, naopak přesně takový krok ho podpoří. Že by ostatně RadioMobil přistoupil k současnému očividně absurdnímu zdražování právě proto, aby úmyslně vehnal vlastní zákazníky do sítí ostatních operátorů?

Zákazníci T-Mobile by měli každopádně protestovat, a to masově. Je třeba podniknout veškeré kroky k tomu, aby T-Mobile z plánovaných kroků neuskutečnil vůbec nic! Kromě toho mohou být účinné samozřejmě také praktické kroky:

1. Omezit používání služeb portálu www.t-zones.cz a nejlépe registraci na něm úplně zrušit (tím jsem dospěl k tomu samému, na co apeloval opakovaně člověk v diskusích na www.mobil.cz, který navíc upozorňoval na nedostatečná bezpečnostní opatření na tomto portálu). Ovšem pozor, zrušení registrace znamená zároveň ztrátu mobilní emailové adresy @click.cz či @t-email.cz, což v případě, že chcete i nadále být upozorňováni na příchozí emaily, automaticky předpokládá zakoupení SIM karty u konkurence!

2. Pokud by T-Mobile placenou bránu skutečně zprovoznil, je třeba jednoduše jeho bránu ignorovat! Jakkoli mnohým uživatelům tím přibude nepříjemností, pouze vytrvalá ignorace placené brány může být nakonec i účinnější nežli masové protesty. Bude-li její využití minimální, a nejlépe nulové, firmě nezbude než ohlásit neúspěch akce a konkurence nebude mít žádný důvod zavádět stejný systém. Ignorací placené brány lze tak operátora reálně přinutit, aby opětovně zprovoznil SMS bránu bezplatnou, v původní podobě.

Roman Joura