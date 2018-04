Čtenáři: Mít hlasovou schránku je rána pod pás (téma týdne)

Dosud nejnavštěvovanější „Téma týdne“ bylo to s názvem "Je hlasová schránka neférový kšeft?" . Shromáždilo se v něm více než 230 čtenářských názorů. Většina z nich přitom tvrdí, že ten, kdo má na svém mobilu aktivovanou hlasovou schránku, se chová minimálně neeticky. Nebere prý v úvahu, že ten, kdo se do schránky dovolá, za to musí zaplatit. Ovšem on, kdyby věděl, že volá do schránky, by telefon položil. Lidé s tímto názorem tak v telefonním kontaktu preferují textové zprávy SMS, které jim dávají jistotu. Jistotu, že jejich peníze nepohltil zbytečně operátor. A ten, kdo má jiný názor, je ignorant či téměř konfident provozovatelů jednotlivých sítí.

Druhá skupina diskutujících ovšem na hlasové schránce nevidí nic špatného. Umožňuje jim totiž plynule sdělit své přání či vzkaz a nenutí je upírat oči na klávesnici a usilovně mačkat tlačítka. Schránka se těmto lidem zdá zkrátka po všech stránkách pohodlnější.

Oba názory se střetly jako voda a oheň a svedly spolu nesmiřitelnou bitvu srovnatelnou s tím, jestli je lepší Nokia, nebo Siemens. „Kdo má hlasovku, ten mě okrádá“, „nejlepší jsou SMS“ a „mně schránka nevadí“ jsou postoje, které se opravdu těžko slučují. Všichni diskutující se však shodli na tom, že by operátoři měli na přesměrování hovoru do schránky upozorňovat. Pokud se to neděje, oceňovali by čtenáři Mobil.cz, kdyby první vteřiny spojení se schránkou byly zdarma.

Ovšem současný postoj našich operátorů jim nedává příliš nadějí. Ani jeden z nich totiž o podobném zlepšení svých služeb neuvažuje.

Paegas v té souvislosti alespoň upozorňuje na možnost svých zákazníků vybrat si vzkazy zdarma. Tato možnost sice neuspokojí ty, kteří především žehrají na ztrátu peněz, když se bez upozornění do schránky dovolají, ale na druhou stranu chrání jeho zákazníky před placením vzkazů, které majitele schránky vůbec nezajímají. Volající mohou být nespokojeni, volaní nemají důvod ke stížnostem.

Eurotel sice neplánuje podobné úspory pro jednu stranu telefonní komunikace, ale chystá možnost zařadit upozornění na přesměrování hovoru do hlasové schránky. Na jásot je však brzy. Ten, kdo chce své volající ušetřit zbytečných nákladů, si bude muset aktivovat záznamovou schránku Expres fax, kterou samozřejmě nemůže mít každý. Služba má být k dispozici v průběhu několika týdnů. Proč si podobnou hlášku nemůže pořídit každý uživatel sítě Eurotel, se nám však nepodařilo zjistit.

Oskar zatím nechystá žádnou změnu spojenou s hlasovou schránkou. Nejmladší a často velmi progresivní operátor v tomto případě poněkud zaspal. Překvapující je to především s ohledem na skladbu jeho zákazníků, kteří přeci jen nejčastěji váží zbytečně provolané koruny.

Je tedy hlasová schránka ze strany operátorů neférovým prostředkem k získávání dalších zisků? Je. Pokud ovšem budeme od provozovatelů vyžadovat to samé, co nás nenapadne vyžadovat od provozovatelů supermarketů, tedy skutečnou etiku. Lépe než o etice, která bývá zejména v obchodě mlhavým pojmem, bychom zde měli mluvit o fair play. Pokud někdo inzeruje, že zlevnil několik set výrobků, měl by říct, jaké to jsou. A měl by je seřadit podle abecedy, nikoli podle ceny. To je totiž fér.

Pak můžeme chtít po operátorech, aby umožnili zařazení hlášky „budete přesměrováni do hlasové schránky“. Jinak nám vždy mohou říct, že jsme mohli po několika zazvoněních stisknout červený knoflík, případně to, že textová zpráva nás také něco stojí.

Nic to sice neubere na pravdivosti argumentu, že schránka na sebe upozornit může, ale kdo z nás kvůli tomu zahodí mobilní telefon? A to vůbec nemluvíme o situacích, kdy je vyloženě nevhodné SMS posílat. Omluva šéfovi, kontakt s důležitým obchodním partnerem, vzkaz tchýni, to jsou situace, kdy textová zpráva je spíše projev neslušnosti.

Technické možnosti operátorům dovolují upozornění na schránku do jejich systému zařadit, stejně jako jim umožňují zavést první dvě vteřiny volání do schránky zdarma. Dokud to neudělají, nezbyde nám, než se chovat podle hesla „každá legrace něco stojí“ a zavěšovat vyzvánějící telefon dřív než dnes, případně posílat textovky. Nebo nad tím nepřemýšlet a chovat se jako dosud.

Existuje ještě jedna možnost. Můžeme všichni zrušit hlasovou schránku, nebo můžeme vycházet z toho, že naše číslo již někdo na displeji viděl a určitě nám proto zavolá nazpátek. Bude to fungovat?