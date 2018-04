Čteme RSS na PalmOS

RSS (zkratka pochází z termínu RDF Site Summary) je shrnutí obsahu nějakého zdroje, většinou zpravodajského, blogu apod. v XML (eXtended Markup Language). RSS je jako univerzální formát oblíbený především mezi webblogery - je totiž jednoduchý, úsporný a zdarma. Stále víc jej ale jako formát pro zveřejnění svých článků a perexů využívají i profesionální zpravodajské weby.

Tolik teorie (i když hodně praktická). Přeneseno do úhlu pohledu majitele PDA je RSS možnost, jak rychle, úsporně a zdarma dostat do svého PDA důležité informace z definovaných zdrojů - poslední zprávy, přehledy článků na oblíbeném blogu atd. atd.. Je třeba ovšem hned napsat, že RSS v sobě v drtivé většině neobsahuje celý článek - jen titulek a perex, popřípadě krátkou informaci vytvořenou pro RSS jako krátkou zprávu.

To ale často nemusí vadit. Řadě lidem postačí prolítnou "hedlajny", podívat se na aktuality a novinky s tím, že si třeba podrobnější informace najdou později na webu. Naopak hodně lidé ocení, že data si do PDA mohou třeba stáhnout mobilně (přes mobil, či bezdrátové PDA jinak), že se jim nahrají automaticky při HotSyncu, dají se beamovat a sdílet i jinak, jsou velmi úsporná a jejich stažení vám neutrhne kapsu.

Na platformě PalmOS existují k datu psaní tohoto článku tři řešení určená speciálně pro čtení dat RSS.

Ticker 1.2

envi.con KG, komerční program za 7,95 USD

Ticker je aplikace pro PalmOS firmy z Berlína, která ale není prezentována na firemních stránkách a musíte si ji najít třeba na PalmGearu, či Handando.

Program funguje tak, že zobrazuje data RSS jako běžící proužky (inspiraci našli tvůrci asi v Silver Screenu). Jednotlivé kanály můžete editovat (mazat, přidávat) vložením jejich URL a určením velikosti fontu, jeho barvy a barvy podkladu. Poté v konfiguračním okně nastavíte ještě rychlost posunu a několik dalších parametrů,včetně intervalu obnovování dat.

Program umí pouze přijímat data přímo do handheldu. V nabídce firmy na PalmGearu je ještě program Ticker Heavy, který by měl umět synchronizovat data při HotSyncu, aplikace však byla vývojáři stažena, takže jsme ji nemohli prozkoušet. Je ale možné, že se objeví v dalších dnech.

Hand/RSS for PalmOS 1.0

Stand Alone, Inc., shareware 14,95 USD

Novinka firmy StandAlone již řeší problém čtení dat RSS jiným způsobem. Program má číást pro PalmOS, která slouží jako prohlížeč stažených dat a má i desktopový conduit pro stahování dat při HotSyncu. Data můžete přijímat ale rovněž přímo do handheldu (bezdrátově, či přes mobil).

Prohlížeč v PalmOS je řešen systémem děleného okna, kdy v jednom okně jsou názvy zpráv a klikáním na ně je otvíráte v okně druhém. Vaše kanály RSS jsou vybírány jako kategorie z rozbalovacího menu vpravo nahoře. Můžete určit typ písma záhlaví i zpráv, vertikální/horizontální členění oken (i jejich poměr) a mnoho dalších nastavení v preferencích.

JPluck 2.0b3

L.Fridael, freeware

JPluck je desktopový program, který umí konvertovat webové stránky a zdroje RSS do formátu pro prohlížeč Plucker. V něm pak lze tato data číst off-line.

JPluck je založen na Javě a běží na počítačích různých systémů a s Java 1.4.1. Jeho výhodou je to, že je univerzální, zdarma a může se pohodlně obsluhovat na velkém počítači. Nevýhodou je to, že můžete stahovat data jen přes desktop a musíte mít nainstalován prohlížeč Plucker (ten je ale zdarma).