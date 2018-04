Čteme knihy v mobilu jednoduše a zdarma

Patříte mezi milovníky knih, kterým nemůže uniknout žádný nový titul nebo si jen zkrátka chcete přečíst něco nového bez zbytečného utrácení peněz? V tom případě vám zajisté přijde vhod některý z programů pro čtení takzvaných eBooks pro mobilní telefony s operačním systémem Symbian.

Elektronické knihy (eBooks, eKnihy) naleznou uplatnění v nejrůznějších situacích. Jelikož je poměrně velké množství programů a samotných souborů s texty nabízeno zdarma nebo jen za symbolický poplatek, zalíbí se především těm, kteří neradi utrácí za mnohdy cenově přemrštěné papírové knihy. V kombinaci s rychlostí, se kterou si lze prakticky jakoukoliv knihu obstarat, proto elektronická podoba literárních děl začíná v současnosti u některých lidí rychlým tempem nahrazovat klasický papír.

Nedávno jsme vám přinesli podrobné srovnání nejpoužívanějších programů primárně určených pro kapesní počítače, a to i včetně komerčních, které jsou v některých případech spustitelné zároveň na chytrých telefonech. V dnešním článku se ovšem budeme věnovat především dvěma freewarovým programům pro mobilní telefony s operačním systémem Symbian, a tak se možná i někteří z vás zařadí mezi moderní čtenáře dnešní doby. Který z této dvojice vzejde jako vítěz dnešního duelu?

QReader

Ačkoliv při svém uvedení na mobilní trh nevzbuzoval program QReader žádný větší rozruch, dnes patří ke špičce mezi nejoblíbenějšími čtečkami elektronických knih. Dokáže přečíst formáty txt, Palm DOC (prc a pdb), FB2, UMD a TCR, a to rychle a bez jakéhokoliv zasekávání. Po jeho spuštění stačí jednoduchým způsobem vyhledat soubor s textem v paměti vašeho mobilu a otevřít ho. Jako velmi pozitivní vlastnost hodnotíme podporu české diakritiky bez nutnosti doinstalování nových fontů. V nastavení si stačí zvolit region East European, jazykovou sadu Central European a kódování Windows. Posléze si program poradí i se znaky ř nebo š.





Při samotném čtení knihy si můžete vybrat mezi jedenácti různými barevnými odstíny textu a pozadí a až pěti různými velikostmi písma. Po celou dobu čtení se pak v levé dolní části displeje zobrazuje číslování jednotlivých stránek a také procentuální vyjádření části knihy, ve které se právě nacházíte. Samozřejmostí je podpora autoscrollu (automatického posouvání textu) či otočení displeje o devadesát stupňů. Jestliže potřebujete vyhledat určitou pasáž textu, nechybí ani možnost průzkumníka slov nebo jejich částí. QReader je sečteno podtrženo freewarový program s nízkými systémovými nároky, užitečnými funkcemi a intuitivním ovládáním, který zaujme snad každého milovníka knih v mobilu.

Výrobce: QReader Team Ke stažení: ZDE Velikost: 230 kB Podpora: Symbian S60 Plusy: velké množství podporovaných formátů, integrovaná česká diakritika, definovatelné prostředí (barva textu a pozadí) Mínusy: české menu podporují jen některé verze programu

MobiPocket Reader

MobiPocket Reader je druhým ze dvojice knižních freewarových programů, které patří k nejpoužívanějším. Ačkoliv byly jeho první verze zpoplatněné nebo nějakým způsobem omezené, postupem času si tvůrci uvědomili, že bude nejvýhodnější jeho volná verze. Hned na začátku však musíme zmínit jeden velký nedostatek, kterým je absence české diakritiky. Ve většině případech se dá tento problém vyřešit doinstalováním nových fontů, jindy se však budete muset spokojit s paznaky místo českých háčkovaných písmen. Ovládání programu je vcelku snadné. Po jeho spuštění systém automaticky prohledá paměť vašeho mobilního telefonu a zobrazí soubory knižních formátů, které v ní máte uloženy. Mezi tyto formáty patří všechny klasické od txt až po pdb.

Při čtení elektronické knihy můžete využít takřka všechny funkce jako u hlavního konkurenta QReaderu, tedy možnost změnit barvu písma a pozadí, fullscreenové zobrazení, funkci autoscroll pro titulkové posouvání textu či otočení displeje o devadesát stupňů. Abyste věděli, v jaké části knihy se nacházíte, je při prohlížení v dolní části displeje zobrazena modrá lišta symbolizující úsek zbývajícího textu. Pokud by se vám zachtělo přečíst si nějakou knihu v anglickém jazyce, můžete pomocí položky eBook Store vstoupit do internetového obchodu s elektronickými tituly. MobiPocket Reader má mezi znalými čtenáři eBooks již poměrně bohatou historii. Vedle podpory chytrých telefonů ho lze totiž nainstalovat i na kapesní počítače a další přenosná zařízení. Nabízí všechny potřebné funkce pro čtení knih a jeho jedinou větší nevýhodou je absence českého prostředí a v některých případech i diakritiky.

Výrobce: Mobipocket.com Ke stažení: ZDE Velikost: 600 KB nebo 1.5 MB (záleží na modelu telefonu) Podpora: Symbian S60, S80, S90 a UIQ, Palm OS, Pocket PC Plusy: funkce automatického posouvání textu a změny velikosti textu, možnost vytvoření vlastní knihovny, podpora mnoha operačních systémů Mínusy: nepodporuje české menu, v mnoha verzích si nerozumí ani s českou diakritikou

Který se stal vítězem?

Pokud bychom měli vyřknout jasný verdikt pouze s ohledem na redakční hodnocení, pak by se samozřejmě vítězem stala aplikace QReader. Mezi čtenáři elektronických knih se jedná bezkonkurenčně o nejpoužívanější a nejoblíbenější čtecí program určený pro mobilní telefony. S tímto faktem se ztotožňujeme i my. Pro spuštění QReaderu nepotřebujete nijak velké místo v paměti, nemusíte za nic platit, není nutné instalovat ani další fonty pro zprovoznění české diakritiky. Pokud si tak chcete zajistit čtečku knih ve vašem telefonu co nejrychleji a bez zbytečných překážek, pak je tento program jasnou volbou. I MobiPocket Reader je však velmi kvalitní aplikací, s níž bez nutnosti poplatků nebo jiných omezení získáte možnost čtení eKnih.

Existují ještě jiné programy?

QReader a MobiPocket Reader samozřejmě nejsou jedinými dvěma programy pro čtení elektronických knih. Oba jsou však dostupné zcela zdarma a navíc podporují maximum funkcí. Pokud bychom se zaměřili pouze na kategorii freewarových programů, pak bychom patrně narazili ještě na Symbian aplikaci s názvem ReadM. Ta je výhodná především tím, že vedle podpory klasických textových formátů (včetně DOC) přehraje i hudební soubory MP3. Její zápornou vlastností je však anglické prostředí a v drtivé většině všech verzí také jazyková sada bez podpory české diakritiky.

Jestliže zavítáme do kategorie placeného softwaru, tím největším konkurentem pro všechny zmíněné čtečky knih bude dozajista program Handy Book. Je totiž kompatibilní s většinou chytrých telefonů i kapesních počítačů na trhu, podporuje českou diakritiku a nabízí prakticky všechny funkce zmíněné v tomto článku. Zkušenosti s aplikací Handy Book jsme vám před časem přinesli v tomto článku. Pokud byste si nevybrali ani z této skupiny programů, máte ještě možnost poohlédnout se po některé z méně známých aplikací, jejichž recenze jsme vám přinesli v minulém díle.

Doporučujeme: V prvním díle jsme se vedle podrobné specifikace většiny čteček pro kapesní počítače intenzivně věnovali výhodám elektronických knih oproti papírovým. Zabývali jsme se také programy, pomocí kterých si každý svou vlastní knihu může vytvořit nebo nějakým způsobem poupravit. Můžete se také dozvědět, kde lze bezplatně sehnat nejvíce titulů.