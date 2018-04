Čteme knihy, střílíme do tanků a závodíme s Nokií 7650

Handy Book 1.0



(shareware, zkušební verze 24 dnů, 29 kb)

Nejen hrami živ je člověk, a proto začneme ryze praktickou aplikací pro Nokii 7650, která se ovšem může v zábavu snadno proměnit. Mobil máte stále při ruce, pokud jste hudbymilovní, využijete telefon jako MP3 přehrávač. Víme ale, že do Nokie 7650 se moc skladeb nevejde. Ale co se do ní vejde textů! I když je paměť z poloviny zaplněna, do druhé poloviny s pomocí aplikace Handy Book uložíte několik knih!

Tvůrci programu se snažili, aby čtení na Nokii bylo maximálně pohodlné – nikde vás neruší barevné doplňky, jen dole je posuvník, který ukazuje, v jakém místě textového dokumentu se nacházíte. Lze volit ze tří typů fontů (nejpříjemnější se nám zdál zlatý střed). Stránky otáčíte joystickem, doprava můžete otáčet i kontextovou klávesou (doleva to bohužel nejde). V textu funguje fulltextové vyhledávání. Aplikace si pamatuje, kde jste ve čtení skončili, při dalším spuštění v něm můžete rovnou pokračovat. Bohužel nemůžete mít otevřeno víc knih najednou, další nevýhodou je, že nasvícení displeje zhasíná obvykle dřív, než se vám podaří přečíst stránku.

Handy Book pracuje s textovým formátem DOC určeným pro platformy Palm OS (neplést s wordovským .doc). Knihy lze jednak stahovat ze specializovaných severů (u nás např. www.palmknihy.cz), ale snadno do DOC formátu zkonvertujete i běžný .txt soubor (přehled konvertrů najdete třeba na palmare.cz). Do telefonu se kniha nahraje pomocí infraportu jako soubor a uloží v Inboxu, odtud ji přenesete na libovolné místo. Nemusíte se bát problémů s hacky a carkami, stačí zvolit kódování Central European. Aplikace si pamatuje kódování zvolené pro jednotlivé knihy.

Program Handy Book se nám moc líbil, doporučujeme ho.

Terra Force 1.0



(shareware, zkušební verze na 14 dnů, 269 kb)

Terra Force je typická 3D střílečka. Řídíte vojenský vůz a bojujete proti tankům a vrtulníkům. Ovládání opravdu není složité, stačí vám palec na joysticku. Jak vidíte, grafika je docela slušná. Hra je doprovázena zvuky, které dokreslují akční charakter hry – je asi zvláštní, když se během bojové vřavy ohlásí příchozí hovor.

Ke hře je připojen návod, který se (velmi prakticky) otevře ve wapovém prohlížeči a jeho témata jsou hypertextově provázána. Hra prokazuje i jistou variabilitu, kterou známe spíš z počítačů - můžete měnit vozidlo, volit prostředí, kde se boj odehrává – bohužel se do dalších třech prostředí (např. Red Square Defence) nedostanete bez zakoupení licence.

PocketCounter 0.79



(Freeware)

Poslední kousek je velmi drobný (pouhých 12 kb). Ocení ho především sportovci a jejich trenéři, ale jistě nejen ti. Stopky s přesností na setiny sekundy umí totiž počítat časy hned několika závodníkům najednou – kurzorem doprava oddělujete jednotlivé mezičasy. Umí ale počítat i ztrátu, kterou má daný borec na svého kolegu na prvním místě.



Další prográmky na Nokii 7650 vám představíme příště. Všechny dokazují, že říkat této mašince „telefon“ je vůči ní poněkud neslušné.