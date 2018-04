Čtečka RSS, která změní váš pohled na mobilní internet

RSS kanály jsou díky svému minimalismu jako stvořené pro mobilní zařízení. Pokud chcete sledovat novinky z vašich oblíbených stránek, nemusíte je díky RSS zbytečně navštěvovat a stahovat tak cenné kilobajty.

V jednoduchém rozhraní RSS čtečky si za pár přenesených kilobajtů prohlédnete nové titulky i úvody článků a teprve pokud vás zaujmou, necháte si stránky načíst celé. Obrovskou výhodou proti klasickému wapu je také rychlost. RSS kanály se pár vteřin aktualizují, a pak už můžete novinky procházet stejně rychle, jako kdybyste brouzdali v menu telefonu.

Mobilní RSS čtečky se dají na internetu najít v mnoha variantách. Seženete i javové prográmky pro mobily bez operačního systému. My vám dnes představíme aplikaci, která všechna současná řešení strčí do kapsy. Zadarmo.

Tajemství WidSets spočívá v propojení internetové a mobilní aplikace. Nejdříve se zaregistrujete, vyberete si kanály, které vás zajímají, a pak jejich nastavení jednoduše odešlete do mobilního telefonu. Internetová strana aplikace vám umožní nové kanály zaregistrovat, nebo si je můžete vybrat z těch přednastavených.



Každému kanálu můžete vybrat jiný styl

Každému kanálu lze nastavit barvu a přiřadit mu i vlastní logo. Své oblíbené zdroje pak můžete zveřejnit i ostatním uživatelům, kteří je mohou v rámci komunity hodnotit a doporučovat ostatním.



Ve spodní části máte své oblíbené kanály. Do hlavního okna je přetáhnete a uspořádáte dle libosti.

Když se rozhodnete odeslat vybrané kanály do mobilního telefonu, stačí je tahem myší přetáhnout do hlavního okna aplikace. Mají podobu podlouhlých ikonek, můžete je libovolně přeskupovat a řadit do sloupců například podle témat.



Naše rozložení RSS. Tlačítkem v levé části pak odešlete nastavení do mobilního telefonu.

WidSets obsahují celou řadu zajímavých nastavení. Vidíte například počet přenesených dat. Můžete si nastavit i upozornění při překročení datového limitu. Přehledná statistika zobrazuje, jak se jednotlivé kanály podílejí na celkovém objemu přenesených dat.



Statistiky zobrazují, jak se kanály podílejí na celkovém objemu přenesených dat.

Při registraci si do mobilního telefonu stáhnete klientskou aplikaci. WidSets nabízí varianty pro chytré telefony i obyčejné modely s podporou Javy, které mají rozlišení displeje alespoň 128 × 128 bodů. My jsme aplikaci testovali na Nokii E61, ale podařilo se nám ji rozchodit i na modelu Nokia 6280 pouze s Javou.

Po spuštění programu je třeba povolit odesílání dat. Za okamžik se objeví pohled na úvodní stránku a začnou se načítat jednotlivé kanály. Aplikace může samozřejmě běžet na pozadí.

Mezi jednotlivými kanály se pohybujete kurzorem stejně jako po menu telefonu. Pokud si nějaký do seznamu přidáte, stačí odeslat nové nastavení a ve volbách zvolit Reload. Navigace je velmi rychlá a hlavně dokonale přehledná. Tento systém je pro malé displeje přímo ideální.

Pohled na seznam titulků a úvod článku není třeba komentovat. Při jejich načítání vůbec nečekáte. Přímo z rozkliknutého detailu si můžete článek uložit do oblíbených a vrátit se k němu z okna mobilního prohlížeče. Program bohužel nezvládá podporu české diakritiky.

WidSets jsou zatím ve stádiu betaverze. Na aplikaci nás však zaujal inovativní přístup, který dokazuje, že při tvorbě mobilních aplikací nestačí jen zmenšovat ty desktopové. Dokonalá správa RSS kanálů je možná trochu komplikovaná, ale troufneme si tvrdit, že každý, kdo ví, co RSS znamená, si s ní hravě poradí. WidSets jsou k dispozici zdarma a pokud se autorům podaří dodat i podporu mezinárodního kódování, zařadíme tuto aplikaci na seznam "musíte mít".