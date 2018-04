Nejužitečnější inovací ve smartphonech je čtečka otisků

Čtečka otisků prstů je jednou z novinek, která se začala u chytrých telefonů objevovat zhruba v posledních dvou až třech letech. A ačkoli to určitě není na první pohled nijak revoluční inovace, praktické používání ukazuje, jak moc je pohodlná a užitečná. Smartphony bez ní nám najednou v redakci připadají zastaralé a nepříliš přívětivé k používání.

Smartphony se čtečkou dnes již najdeme prakticky ve všech cenových hladinách, má ji třeba i levné Zopo Color F2 s cenou lehce přes 3 000 korun a doslova každým dnem přibývají další a další. Kupovat telefon bez ní je podle nás téměř zbytečné, uživatel se připravuje o doslova návykový komfort.

Uvědomili jsme si to právě ve chvíli, kdy se nám v redakci sešlo na test hned několik modelů nižších cenových tříd. U těch, které čtečku nemají, najednou při odemykání telefonu tápeme, už prakticky zautomatizovaný pohyb prstem nám je najednou k ničemu a telefon je potřeba odemykat tradičním a zdlouhavějším způsobem.

Klíč k návykovosti čtečky je právě v komfortu užívání. Stačí přiložit prst, u některých telefonů zároveň s tímto úkonem zmáčknout patřičné tlačítko, a je to. Telefon se odemkne, bez nutnosti provádět cokoli dalšího. Je to rychlé, prakticky okamžité a prostě to funguje. Paráda.

Pravdou je, že k používání čtečky nás donutila politika firemního e-mailového serveru, který vždy vyžaduje zabezpečení telefonu. Někteří uživatelé taková řešení nepoužívají a telefon mají zcela nezaheslovaný. To je vcelku rizikové chování a čtečka otisků prstů, coby základní způsob zabezpečení, vlastně výrazně může zlepšit bezpečnost dat uživatele v telefonu. Oproti žádnému zabezpečení alespoň na nějaké. Finta je v tom, že i uživatelům, kteří heslo „nepotřebují“, usnadní čtečka odemykání telefonu a přístup k jeho funkcím.

Rozhodně ovšem čtečka není absolutně bezpečný způsob uzamčení telefonu. Když bude nějaký útočník opravdu chtít, k datům v mobilu se velmi pravděpodobně dostane. Ale čtečka ochrání běžného uživatele před vtípky kolegů v práci, prohrabáváním mobilu nedůvěřivým partnerem nebo dalším příležitostným pokusům podívat se, co všechno máte v telefonu. K tomuto účelu je skvělá.

I tak je samozřejmě dobré pamatovat na to, že chytrý telefon je nejspíš tou nejosobnější věcí, kterou kdo vlastní. Rozhodně není dobré jej dávat z ruky nebo nechávat někde válet napospas komukoli. Čtečka otisků prstů v takových případech se zabezpečením pomůže. Ale především je to nesmírně komfortní prvek, který používání toho osobního kousku elektroniky velmi zpříjemňuje.