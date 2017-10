Měla to být největší inovace roku, ale nezvládl ji ani Apple

Čtečka otisků prstů ve smartphonech je jednou z jejich klíčových funkcí. Výrazně zjednodušila zabezpečení přístrojů, nezbytné s ohledem na množství soukromých dat, která v telefonech máme. Dnes má čtečku otisků prstů v podstatě každý smartphone střední a vyšší třídy, nenajdeme ji jen u těch nejlevnějších.

Přitom je to poměrně nová funkce, v novodobé historii s ní přišel jako první Apple v roce 2013. Do té doby šlo displej zamykat jen PIN kódem nebo grafickým prvkem na displeji. Po Applu postupně čtečku otisků implementovaly všechny další značky. Vývoj posunul čtečky otisků na různá místa na telefonech a vylepšil jejich funkce, ale princip zůstal stejný.

Zajímavostí je, že čtečku otisků už dávno před Applem do mobilu zabudovala Toshiba. V modelech G900 a G500 byla už v roce 2007, tedy ve stejném roce, kdy se představil první iPhone a šest let před tím, než se stala nedílnou součástí smartphonů. Paradoxně i obě toshiby byly smartphony, ale staré stylu a s Windows Mobile 5.0, navíc v té době zamykání mobilů nikdo moc neřešil. I když přes klávesnici to uměl prakticky každý mobil už dávno před tím.

Proč tedy takový humbuk okolo čtečky v displeji? Jde o pohodlí, nic jiného. Čtečka vyžaduje poměrně přesné přiložení prstu, jinak se telefon neodemkne (případně se neaktivuje potřebná funkce, nepotvrdí platba a tak dále). Čtečka v displeji by měla pokrývat větší plochu (třeba spodní čtvrtinu či třetinu displeje), a tak by nebylo potřeba mířit prstem tak přesně. Pro zákazníky jasné plus.

Čtečky otisků jsou obvykle pod displejem nebo na zadní straně telefonu. Výjimečně pak na boku v zapínacím tlačítku. Vepředu je to klasika, tak to začal iPhone 5s. Čtečka na zádech byla nejdříve poněkud výstřední implementace, ale v praxi je to ergonomicky slušné řešení.

První zásadní problémy se čtečkou přišly v letošním roce. Samsung a později další výrobci začali představovat mobily s minimálními rámečky, kde se čtečka prostě dopředu nevejde. Ano, jde ji dát dozadu, ale to se s tím musí počítat.

A jsme u jádra pudla. Samsung u modelu S8 (S8+ a následně u Notu 8) roztáhl displej tak, že se dopředu čtečka nevejde. A měl právě použít řešení s čtečkou v displeji. Jenže se to nepovedlo, a tak musel čtečku umístit nouzově na záda. Pravděpodobně kvůli už hotové konstrukci telefonu ji mohl dát jen vedle objektivu fotoaparátu, což je zaprvé hodně vysoko zadruhé ji lze obtížně nahmatat. Prostě nouzové řešení.

Dalším mobilem, který měl mít čtečku v displeji, je iPhone X. A ten ji nakonec nemá vůbec, což je překvapující, ale možná je to i trend do budoucna. iPhone X má místo ní odemykání pohledem, kdy skener čte fyziognomii obličeje. Apple to podle prezentace udělal velmi precizně, uvidíme v praxi, jak to bude fungovat. Pomocí skenu obličeje se umí odemknout třeba i nové samsungy (ty dokonce mají i čtečku zornic očí), ale v praxi to nefunguje zcela spolehlivě.

Skener obličeje vyžaduje, aby byl telefon namířený na obličej, což není vždy optimální a hlavně pohodlné. Se čtečkou stačilo telefon vzít do ruky a v podstatě po hmatu odemknout. Je to hodně o zvyku, čas ukáže, jestli se tento způsob výrazněji prosadí. Apple na to marketingovou sílu a technologie má.

Jenže i Apple chtěl primárně čtečku v displeji a dlouho to vypadalo, že by mohl uspět. Jenže podle zákulisních zpráv by se pak iPhone X dostal do prodeje až těsně před Vánoci a nebo spíš až příští rok a to by byl problém. Velký problém. I tak se začne po zářijové premiéře prodávat až v listopadu a dost možná za to může právě problém s čtečkou otisků a implementací technologie skeneru obličeje.

Přestože jsme se zatím čtečky otisků v displeji nedočkali, tak je pravděpodobné, že vývoj probíhá a na trh by měla v některém mobilu přijít v příštím roce. Bude zajímavé sledovat, jestli dříve dorazí tato inovace, nebo nějak ohebný či skládací mobil.