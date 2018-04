Čtečka e-booků za $299 či věštecká koule z palmu (Týdenní přehled)

Týdenní souhrn článků

období pondělí 3. září - pátek 7. října

pondělí

Věštecká koule, podcastový klient či evidence sázek (PalmareFreeware)

Další aplikace z naší freewarové rubriky čekají na vaše stažení. PassPhrase generuje uživatelská jmena a hesla k nim. Oracle je věštecká koule, Price Tag slouží k porovnávání cen, pRuler zase zobrazí na displeji pravítko.

úterý

Hanlin V2 - čtečka e-booků, co neváží víc než kniha (popis zařízení)

Čtečka mnoha druhů dokumentů a navíc MP3 přehrávač či translator ve 290 gramech, to je nové zařízení Hanlin eBook Model V2. Jeho 6-palcový displej zobrazuje informace v rozlišení 800 x 600 bodů, k dispozici je i druhá obrazovka či slot na SD karty. To vše za $299.

středa

iSiloX - vytvořte si vlastní elektronickou knihu (návod k programu)

V dnešním dílu seriálu věnovaném e-bookům představujeme program, který slouží k tvorbě elektronických knih pro aplikaci iSilo. Využít přitom můžete jak grafickou, tak konzolovou verzi, kterou ocení například linuxáři.

čtvrtek

Udělejte si z telefonu dálkový ovladač či kaleidoskop (Programy pro Symbian)

Další přehled programů pro Symbian je zde. Aplikace Guitar Chords přehraje více než tisíc kytarových akordů. CamKaleid vytvoří z vašich fotografií roztodivné obrázky, Mobiedge Newspaper je RSS čtečka stahující data i z PC.

pátek

Zahrajte si na PDA zdarma Quake 3 či se proleťte v minivrtulníku (Hry do kapsy 164)

Již tradičně přinášíme souhrn herních novinek pro kapesní zařízení za poslední týden. Určitě vás musíme upozornit na Quake 3 Arena CE. Dále se můžete těšit na nový kulečník pro palmy, ElastoManii pro PocketPC a na logickou freeware hru pro Symbian.