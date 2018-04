ČTc: v dubnu nové balíčky pro firmy; hodnoty penetrace pevnými linkami

Na střední a malé firmy se v roce 2003 soustředí pozornost telekomunikačních operátorů včetně Českého Telecomu. Ten se chce v nabídce korporátní klientele soustředit na její komplexnost, dostupnost a šíři. Na dnešní tiskové konferenci to uvedl viceprezident Českého Telecomu pro telekomunikační služby George Jankovic.

Konkurenční boj na telekomunikačním trhu se podle Jankovice loni zaměřil na velké firemní klienty. Z této skupiny Český Telecom dodává své služby 1,6 tisíce subjektům. U telekomunikačních operátorů se zatím neprojevuje větší zájem o rezidenční trh domácností.

Český Telecom nabídne v dubnu nové balíčky pro firmy

Čtyři nové balíčky telekomunikačních služeb pro firemní zákazníky představí 1. dubna Český Telecom. Na včerejší tiskové konferenci to uvedl generální ředitel Českého Telecomu Ondřej Felix.

V krátké době poté bude následovat rovněž nová nabídka pro majitele domácích pevných linek. Jak Felix potvrdil, Český Telecom v dohledné době nepočítá se změnami telekomunikačních tarifů.

Loni zavedl Český Telecom šest takzvaných balíčků pro domácnosti - Home Mini, Home Standard, Home Maxi, Home Maxi Plus, Home Internet a Home Zero. Firemní klientele vloni Český Telecom nabídl pět cenových programů - Business Standard, Business Standard Plus, Business Maxi, Business Maxi Plus a Business Zero.

Penetrace pevnými linkami v ČR se meziročně nezměnila

Penetrace pevnými linkami v České republice zůstala v loni ve srovnání s rokem 2001 přibližně na úrovni 36 procent. Penetrace uživatelů služeb mobilních operátorů dosáhla na konci roku 2002 hodnoty 84 procent v porovnání se 67 procenty v závěru předchozího roku. Na dnešní tiskové konferenci těmito údaji dokumentoval generální ředitel Českého Telecomu Ondřej Felix loňský vývoj telekomunikačního prostředí v České republice.

Celkový počet domácích a firemních telefonních stanic vloni klesl o pět procent z 3,842 milionu na 3,661 milionu. Z toho bylo v loňském roce 389 tisíc linek ISDN oproti 261 tisícům v roce 2002, což je meziroční nárůst o 49 procent. Výnosy ze služeb ISDN vloni vzrostly o 55 procent na 4,5 miliardy korun a částečně tak kompenzovaly pokles výnosů z tradičního hovorného.

Díky využití pevných linek k vytáčenému přístupu na internet došlo vloni k nárůstu celkového počtu minut připadajících měsíčně na jednu pevnou linku o sedm procent na 274 minut.