ČT chce doplnit propojovací smlouvy kvůli barevným linkám

Více než 920 případů nevědomého přesměrování internetového připojení na linky některého z alternativních operátorů se zvýšeným tarifem (takzvané barevné linky) zaznamenal Český Telecom. Na dnešní tiskové konferenci to oznámil tiskový mluvčí firmy Vladan Crha.

Český Telecom nemá přímý vliv na využívání takzvaných barevných linek (čísla 900, 906, 909), které jiní operátoři provozují ve svých sítích. Proto se na alternativní operátory obrátil s výzvou, aby doplnili propojovací smlouvy o ustanovení, která by omezila nevyžádaná spojení již v rámci vzájemného propojení sítí. Jak potvrdil ředitel pro strategický rozvoj společnosti Aliatel Petr Štajner, je žádoucí, aby se všichni operátoři shodli na společném postupu a na jednotném nastavení podmínek pro celý telekomunikační trh.

Nárůst nevědomého přesměrování internetového připojení zaznamenal Český Telecom na přelomu loňského a letošního roku. Telefonní účty takto postižených uživatelů se pohybují v řádech desítek i stovek tisíc. Způsobují je jednak takzvané dialery, které zruší stávající připojení do internetu a nahradí je dražším. Spojení je přesměrováno buď do zahraničí pomocí takzvaných prvků AktiveX nebo přes zvláštní programové aplikace podobné počítačovým virům, které přepojují na barevné linky s vyšší tarifikací. Uživatel tak namísto 18 korun za hodinu připojení k internetu v slabém provozu zaplatí až 60 korun za minutu aniž by o tom věděl. Příčinou je mnohdy nepozornost samotných uživatelů, kteří kliknou na internetových stránkách (například s erotickým obsahem) na odkaz, který je doplněn informací o zvýšeném tarifu jen velmi nevýraznou formou.

Proto Český Telecom provozovatele linek se zvláštním tarifem smluvně zavázal ke zřetelnému informování zákazníka o ceně za službu, a to čitelným a nápadným způsobem, který nevyžaduje podrobné zkoumání. Maximální délka volání na tyto linky je omezena na 10 minut. Přestože byla od ledna letošního roku učiněna řada preventivních opatření, nedaří se zatím problém nevědomého přesměrování řešit.

Zároveň Český Telecom požádal o řešení situace Český telekomunikační úřad (ČTÚ). Na ČTÚ se rovněž tento týden obrátilo Sdružení na ochranu spotřebitelů (SOS) s konkrétními návrhy, jež by měli poskytovatelé datových služeb na linkách se zvýšenou tarifikací splňovat.