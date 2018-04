ČSSD slibuje levnější volání. Je to jen další laciný trik, tvrdí opozice

ČSSD chce například nařídit operátorům, aby jejich infrastrukturu mohly využívat i třetí strany. Tím by zajistila legislativně čistý vstup takzvaných virtuálních operátorů na tuzemský trh a zvýšila tak zdejší konkurenci.

"Chceme, aby dodavatelé energií či telefonní operátoři mezi sebou soutěžili, a ne aby zneužívali svého dominantního postavení," stojí ve vyjádření ČSSD k záměru vybudovat nový úřad.

Opoziční strany v tom ale vidí jen laciné sliby a populismus. "Nápad ČSSD považuji za věcný nesmysl, motivovaný jen a jen předvolebním pupulismem," říká Petr Štěpánek, kandidát za ODS do Poslanecké sněmovny a člen Rady ČTÚ.

šest bodů k úspěšné regulaci ČSSD se podle svého vyjádření chce držet šesti základních pravidel úspěšné regulace: 1. Transparentnost, tedy jasné a přehledné podmínky pro všechny účastníky v daném odvětví. 2. Pravidlo zveřejňování výsledků všech řízení tak, aby byly srozumitelné pro spotřebitele i účastníky trhu. V případě telekomunikací by se jednalo o všechny stížnosti na operátory i internetové providery. 3. Odpovědnost, tedy jasné posouzení všech dopadů před zavedením regulace. 4. Přiměřenost, kdy je zavedena správná míra regulace prospěšná spotřebitelům nepoškozující podnikatele. 5. Důslednost, tedy prosazovat konzistentní a trvale stejný přístup regulátora ke všem účastníkům regulovaných odvětví. 6. Cílenost, tedy regulace jenom tam, kde to je opravdu třeba.

Nový úřad má vzniknout ze stávajících institucí

"Nevytvářejme další a další úřady, spíše dohlédněme, aby správně fungovaly stávající kontrolní a regulační orgány," dodal Štěpánek.

Podobně však přemýšlí i samotná ČSSD. Ve své odpovědi na dotaz, jak chce svého plánu konkrétně docílit, v podstatě popřela vznik zcela nového úřadu. "Regulační a cenový úřad má převzít pravomoci některých dnes existujících regulačních úřadů a sjednotit je pod jednu střechu. Nejde o žádný nový úřad, spíše o sloučení a zpřehlednění regulačních funkcí státu," uvedl Jaroslav Tvrdík, volební manažer strany.

Podle něj nově vzniklá instituce zastřeší například Energetický regulační úřad, cenový odbor ministerstva financí, části ministerstva průmyslu a obchodu a zcela převezme pravomoci a agendu ČTÚ. "Přinese to řadu výhod pro spotřebitele i pro účastníky trhu. Domníváme se, že ztráta kontroly v některých odvětvích, která nemohou být z podstaty věci plně konkurenční, vede k neúnosnému zatěžování peněženek spotřebitelů i k deformaci trhu jako takového," dodává Tvrdík.

Regulační a cenový úřad (RAC) by tak měl usnadnit lidem orientaci ve zdejších regulačních orgánech. Strana se při přípravě tohoto plánu dle svých slov inspirovala například ve Velké Británii, Kanadě a "některých dalších velkých zemích".

Operátorům se plán na nového regulátora nelíbí

Proti takovému záměru se ale logicky staví samotní operátoři, kteří by v případě uskutečnění plánu ČSSD museli vlastní sítě zainvestované ze svých zdrojů poskytovat konkurenci a tím se nedobrovolně připravit o část zisků. "Splnění tohoto slibu bude přinejmenším obtížné. Regulace maloobchodních cen odporuje jak českému, tak evropskému právu," uvedla mluvčí T-Mobilu Martina Kemrová.

Regulaci se operátoři nevyhnou Přenos telefonního čísla do jednoho dne, transparentnější tarify či smlouvy maximálně na jeden rok. To je jen část nových pravidel vycházejících z nového telekomunikačního balíčku, který nedávno posvětil Evropský parlament. Pravidla v něm obsažená se musí v nejbližší době zanést i do českého právního řádu. Operátoři se tak regulačním opatřením beztak nevyhnou, mimo jiné bude na celou Evropu dohlížet superregulační úřad BEREC.

Podle ní se daly podobné sliby od politických stran čekat. "Předvolební proklamace většiny stran mají za cíl získat co nejvíc voličů. Vzhledem k tomu, že z regulace cen telekomunikací se stal oblíbený politický nástroj i na evropské úrovni, bylo možné obdobné prohlášení čekat," říká.

Telefónica O2, které by se zřejmě případné legislativní změny dotkly vzhledem k šíři nabízených služeb nejvíc, rovnou odmítla prohlášení ČSSD komentovat. "Nebudeme komentovat jakékoliv sliby politických stran," řekl její mluvčí Martin Žabka.

Vodafone se podle svých slov nebrání případné diskuzi. Poukazuje ale na to, že srovnání jednotlivých trhů je velmi zkreslující. "Je velmi komplikované provést skutečně objektivní srovnání, protože zákazníci v různých zemích se chovají jinak a operátoři jim nabízejí odlišné podmínky," říká mluvčí Vodafonu Miroslav Čepický na adresu Unie a OECD, které dlouhodobě tvrdí, že volání v Česku patří mezi nejdražší na světě. - čtěte Za mobil platí Češi čtvrté nejvyšší účty, ročně zaplatí v průměru 9 tisíc korun

"Změny v legislativě jsou možné, pokud dojde k příslušným změnám v legislativě evropské," dodal Čepický. "Nicméně již samotná myšlenka státní, politicky motivované regulace liberálního trhu je nebezpečná, neboť připomíná plavbu proti proudu času," dodala Kemrová.

Opozice vytvoření RACu neschvaluje

I oslovené opoziční strany se k záměru ČSSD staví skepticky. "Domnívám se, že ČSSD opět dokázala, jak si představuje regulaci trhu v podobě jeho deformace, což se v důsledku může vymstít zákazníkům," říká Jaroslav Poláček, volební manažer TOP 09.

"Regulátor má zejména dbát o rovné podmínky pro všechny soutěžící na trhu a ne deformovat ceny. Vzkaz ČSSD je dalším laciným a nereálným slibem," dodal Poláček s tím, že TOP 09 bude podporovat vstup dalšího operátora na český trh a za jasných a transparentních podmínek podpoří i případné virtuální operátory: "Konkurence totiž skutečně může změnit ceny poskytovaných služeb."

Podle KSČM je zásadní problém v rozdílu privatizace pevných sítí, které byly za minulého režimu budovány za státní peníze, a mobilních sítí, do nichž operátoři investovali miliony korun z vlastních zdrojů. "Pokud by byla uzákoněna možnost vstupu virtuálních operátorů do mobilní sítě, byl by to neregulérní zásah do podnikatelského záměru," říká Pavel Hojda, odborný mluvčí KSČM.

"V žádném případě se nebráním reformě telekomunikačního trhu dle reformy EU, která jde správným směrem," dodává Hojda. I KSČM podle něj podpoří vstup nového operátora na český trh.

Ostatní oslovené politické strany se k záměru ČSSD nevyjádřily.

Češi volají draze, politikům se to hodí do krámu

Sociální demokraté si zřejmě jako jediní všimli, že téma předraženého volání v Česku je v poslední době velmi diskutované. Český telekomunikační úřad dlouhodobě schytává jeden políček za druhým od Evropské unie. Již několikrát byl vyzván, aby proti přemrštěným cenám v Česku zasáhl (o výzvě EU čtěte zde). Dosud se tak ale nestalo.

Možná i proto je Evropskou asociací telekomunikačních operátorů ECTA (European Competitive Telecommunications Association) český regulátor pravidelně hodnocen jako jeden z nejhorších regulátorů v Evropě. - čtěte Česko má jednoho z nejhorších regulátorů v Evropě

Odborníci se shodují, že by zdejší situaci pomohl zejména vstup další konkurence. I proto s povděkem kvitovali prohlášení ČTÚ k chystanému tendru na nového operátora (více čtěte zde). Trhu by prospěla i možnost provozu takzvaných virtuálních operátorů, kteří si pronajímají sítě od větších společností a provozují na nich své vlastní služby.

Dosud podobné subjekty fungují v Česku za tichého přehlížení velké trojky operátorů na bázi rámcových smluv. Tyto firmy své služby nabízejí jen určitým zájmovým skupinám. Nedávno proti nim ale začala bojovat Telefónica O2, která má podobných firem ve své síti zhruba osmdesát. - čtěte O2 útočí na "šedé" operátory, bere jim zákazníky