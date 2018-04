CSI 410: Fixní mobilní telefon

Společnost CSI Wireless, začala nabízet podivný hybrid fixního a bezdrátového telefonu s označením Series 410. Jedná se o zařízení, které je k nerozeznání podobné klasickému pevnému telefonu, ale do zdi je připojený pouze napájecím kabelem.

Spojení s okolním světem obstarává GSM modul, který se nabízí ve dvou duálních variantách (850/1900 MHz pro Ameriku a 900/1800 MHz pro Asii, Afriku a Evropu). Telefon podporuje i GPRS pro připojení k internetu nebo e-mailu. Series 410 dále nabízí velký displej, hlasitý odposlech, zabezpečení pomocí PIN, paměť na 250 telefonních čísel, rychlou volbu a textové zprávy.

Slovy výrobce má telefon také atraktivní vzhled. Podle našeho názoru vypadá docela obyčejně a od jiných pevných telefonů ho odlišuje pouze anténa pro příjem GSM signálu.

Telefon nese podivné označení Fixed Wireless (pevný bezdrátový). Pevný proto, že není mobilní. Telefon lze sice umístit kamkoliv, ale musí být připojen do elektrické zásuvky. Tím se připravuje o největší výhodu GSM a tou je mobilita. Bezdrátový proto, že není připojen do pevné telefonní sítě, ale komunikuje přes síť GSM.

Podle výrobce je CSI 410 ideálním řešením pro miliony zákazníků v oblastech, kde není dostupný klasický telefon. Od obyčejného GSM telefonu low-end třídy odlišuje Series 410 pouze vzhled a nutnost být připojen do elektrické sítě. Není proto zcela jasné, proč by si obyvatelé regionů bez pevné linky měli vybrat právě telefon CSI Wireless a ne klasický mobil, který si mohou vzít i do práce nebo na zahradu.

Přesto existuje skupina zákazníků, pro které by Series 410 mohl být ideálním řešením. Jsou to staří lidé, kteří beztak tráví většinu času doma. Naučit se ovládat mobil je pro důchodce se slabým zrakem křest ohněm. Nové telefony jsou čím dál tím menší, klávesy mají drobné a displeje s titěrným písmem pro ně přestávají být čitelné. Series 410 by tak společně s předplacenou kartou mohl představovat levnější alternativu pevným telefonům a měsíčním paušálům.

