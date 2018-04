Konsorcium CRYSTEL, jeden z předních uchazečů o licenci GSM 1800, potvrdil svůj dřívější závazek převést desetiprocentní podíl v konsorciu na český podnik se státní účastí dle výběru vldáy. Tento návrh předložil CrysTel vládě dne 17. srpna 1999 spolu s další nabídkou pro DCS tendr - mezi možné partnery patří podle šéfa GTS Ivana Lašky společnosti České dráhy, ČEZ, Česká pošta, MERO a Transgas, se kterými již CRYSTEL podepsal závazné dohody o budoucí spolupráci. Další alternativu představuje převod desetiprocentního podílu do Fondu národního majetku. Dosavadní čtyřicetiprocentní podíl českých partnerů v konsorciu by tak vzrostl na 46 %. Za pět let od udělení licence by se podle kvalifikovaných odhadů společnosti Barrings mohla reálná hodnota tohoto desetiprocentního podílu pohybovat v řádu deseti miliard korun.

"Stojíme za svými závazky," prohlásil Martin Thomas, obchodní ředitel britského operátora mobilních sítí společnosti Vodafone AirTouch, který vede konsorcium CRYSTEL. "Sliby by se neměly dávat jen tak. Rozhodující je jejich skutečná hodnota a schopnost daným slibům se ctí dostát," dodal Thomas v reakci na dosud zveřejněné informace o předložených nabídkách. "To, zda vláda na základě doporučení Řídícího výboru vybere pro udělení licence společnost, která v celém rozsahu vyhoví podmínkám tendrového zadání a nejlépe poslouží zájmům této země, záleží jen na ní," uzavřel.

Rozhodnutí přenechat desetiprocentní podíl partnerovi vybranému dodatečně českou vládou by pro zvolenou společnost znamenalo možnost rozšířit své dosavadní aktivity například o poskytování telekomunikačních služeb. Alternativně by tento podíl mohl být využit k financování sociálních rozvojových programů, vzdělávání či zdravotnictví. CRYSTEL je rovněž připraven ke zřízení nových pracovních příležitostí, zejména v oblasti severních Čech, např. na Mostecku. Tam firma hodlá, v případě získání licence, převést většinu provozů.

Navíc hodlá konsorcium CRYSTEL ve spolupráci s předními výrobci telekomunikační techniky vytvořit fond na podporu nových vyspělých technologií.

Ivan Laška z GTS také vyslovil svoje přesvědčení, že vláda by při výběru měla použít finanční hledisko, tedy ze čtyř nejlépe vyhodnocených nabídek nechat vzejít vítěze formou dražby a přidělit licenci tomu, kdo dá více. Podle Ivana Lašky je tato metoda zcela regulerní, neboť finální rozhodnutí se nemusí opírat o bodové hodnocení a poslední slovo má ministr Peltrám, takže nedojde k žádnému procedurálnímu pochybení vůči původním podmínkám tendru. Takto by byla vybrána dostatečně finančně silná společnost - jistěže tato možnost zní zajímavě, ale otázka zní, zda k ní vláda či ministr Peltrám sáhne.

Součástí konsorcia jsou kromě Vodafone AirTouch také finanční ústavy GE Capital Bank, ČSOB/CVP a investiční společnost ING Baring Communications Equity. Patří sem i společnosti GTS CzechNet a Sitel, za jejichž technické podpory uvažuje CRYSTEL o plném pokrytí území České republiky v roce 2001. Do rozvoje sítě DCS-1800 hodlá konsorcium v průběhu příštích dvou let efektivně investovat více než 20 miliard korun.