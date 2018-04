CryptoPhone - na kolik si ceníte své soukromí (první informace)

Jste paranoidní a jste přesvědčeni o tom, že váš na každém kroku někdo odposlouchává? Nebo jen chcete tomuto nebezpečí zabránit? Nebo zkrátka víte, že Velký bratr vše sleduje? Ať již patříte mezi kteroukoli z těchto skupin, užitečné řešení s názvem Cryptophone je určeno právě pro vás.

Cryptophone je prvním produktem prozatím neznámé německé společnosti GSMK. CryptoPhone – přestože se jedná o samostatnou aplikaci, se však neprodává samostatně. Zakoupit ji můžete pouze v balení, jehož součástí je kromě řádného hliníkového špiónského kufříku ještě chytrý mobilní telefon MDA, synchronizační USB stojánek, nabíječka vestavěných akumulátorů a náhlavní sluchátkovou soupravu s mikrofonem. Cena celého balení (označováno jako CryptoPhone 100) je v přepočtu téměř šedesát tisíc korun. Zajímavostí je, že stolní verzi tohoto softwaru určenou pro počítače s operačním systémem Microsoft Windows lze stáhnout zcela zdarma.

James Bond by záviděl

Aplikace CryptoPhone funguje všude tam, kde použitá mobilní síť podporuje hlasové přenosy. Běžný hlasový hovor je totiž šifrován 4096 bitovým Diffie-Hellman klíčem s hashovací funkcí SHA256, což v podstatě znemožňuje případnému útočníkovi dekódovat obsah hovoru. Zabezpečený hovor je pak prostřednictvím hlasového kanálu přenášen na telefon či telefonní aplikace protistrany, jejíž zařízení musí být schopno hovor zpětně dešifrovat a přeložit do podoby hlasového hovoru.

Přestože je tato aplikace dostupná pouze v celém kufříkovém balení, připravuje se pouze její softwarová verze. Ta bude o poznání levnější a bude podporovat jak zařízení se systémem PocketPC2003, tak i se systémem Windows Mobile for Smartphone. Verze určená pro stolní počítače s operačním systémem Windows 2000/XP vyžadují ke svému chodu buďto běžný analogový, nebo ISDN modem.

Ovládání samotné aplikace je poměrně intuitivní a funguje tak, že se integruje (na chytrém mobilu) do existující telefonní aplikace. To mu umožňuje rozpoznat, zda příchozí hovor je šifrován či nikoli a pokud ano, přebere jeho rozšifrování. Stejně tak lze kdykoli zapnout při hovoru odchozím, a to dokonce i v případě, že hovor již probíhá.

Cena za bezpečí

Jistě budete souhlasit s naším názorem, že cena považovaná za zařízení CryptoPhone 100 je až příliš přehnaná. Na druhou stranu však lze předpokládat, že si své zákazníky má šanci najít – přestože je velmi úzce zaměřen. A protože soukromí je to nejdůležitější co máme, jaká cena za jeho ochranu je přiměřená?